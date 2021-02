Mastercard doneo odluku da podrži kriptovalute

Korporacija Mastercard dala je dodatni kredibilitet kriptovalutama, a nakon što je objavila da planira da ih uvede u svoju mrežu i podrži kripto-transakcije.

Mnogo je onih koji su i dalje skeptični po pitanju kriptovaluta, a tome najviše doprinosi nestabilna vrednost Bitkoina, te strah da se u digitalne novčanike lako provaljuje. Podrška koja dolazi od finansijskog giganta kao što je Mastercard mnogo znači, najpre ako se zna da kompanija podržava samo ono u šta je sigurna. Zvaničnici su saopštili da se Mastercard na ovaj način priprema za budućnost plaćanja, a istaknuto je da podrška digitalnim valutama traži velike promene koje zahtevaju mnogo uloženog truda.

Ovaj potez bi trgovce mogao da poveže sa novim klijentima koji su se već okrenuli novim valutama, a sigurno je da će svima doneti još jednu opciju koja bi uskoro mogla da postane deo uobičajenih načina plaćanja. Još uvek nije poznato koje će kriptovalute Mastercard da podrži, a pretpostavlja se da će to najpre biti one koje su najpoznatije, samim tim i najsigurnije. Kompanija je 2020. već kreirala kripto-kartice za plaćanje, što znači da je u projekat već mnogo investirano. Vreme je za sledeći korak, a očekuje se da kriptovalute na Mastercard mrežu stignu do kraja 2021. godine.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet