Mastercard i NURDOR u novoj akciji prikupljanja donacija

Kompanija Mastercard i Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR, novom kampanjom nastavljaju dugoročnu saradnju podrške malim SUPERHEROJIMA.

Nakon što je Mastercard kreirao online platformu za donacije SUPERHERO.rs čiji je važan deo i brend ulične mode, i donirao ga krajem 2021. godine organizaciji NURDOR, sada je vreme da se nastavi sa pomaganjem mališanima koji se bore protiv raka. U nastavku saradnje kompanija Mastercard je angažovala talentovanu mladu modnu dizajnerku Tatjanu Ostojić koja je oplemenila prolećno-letnju SUPERHERO kolekciju i time doprinela daljoj popularzaciji ovog izuzetno zanimljivog brenda, a samim tim i daljem podizanju svesti o potrebama NURDOR-a.

Kompanija Mastercard osnažuje i same pojedince da započnu značajne inicijative i odazovu se projektima koji koriste lokalnim zajednicama i doprinose razvoju celokupnog društva, a podrška za rad organizacije NURDOR je dobar primer koji nam govori da se svaki pojedinačan humani čin i donacija računa kako bi se ostvario viši cilj. Od početka projekta prikupljeno je blizu 4 miliona dinara a vrednost pojedinačne donacije u okviru superhero.rs platforme iznosi u proseku 4.900 dinara čime građani pokazuju da su svesni da pojedinačnim činom itekako utiču na bolju sadašnjost i budućnost onih kojima je pomoć najpotrebnija.

Milena Đorić Gudurić, marketing menadžerka u kompaniji Mastercard za tržišta Srbije, BiH i Crne Gore izjavila je: „Nakon izuzetno uspešnog lansiranja Superhero platforme i brenda ulične mode u decembru prošle godine, veoma smo uzbuđeni što posle samo par meseci lansiramo još jednu kolekciju, koja sada ima i jedan vrlo konkretan cilj – da pozove korisnike da doniraju i pomognu da nova NURDOR Roditeljska kuća što pre otvori svoja vrata onima kojima je najpotrebnija. Očekujemo da kolekcija izazove još veću pažnju od prethodne, a za to se ovog puta sa nama pobrinula mlada srpska dizajnerka Tatjana Ostojić, čije će modele iz ove kapsul kolekcije moći da ponesu svi koji se odluče da doniraju na ovaj jednostavan, digitalan način. Kao i prošlog puta, od svih dostupnih modela, dva modela će biti dostupna samo za Mastercard korisnike koje pozivamo da probude superheroje u sebi.“

„Roditeljska kuća nije samo besplatan smeštaj. To je prostor koji je ispunjen nadanjima, željama, ali i strahovima koji prate decu obolelu od raka i njihove najbliže. Našim njamlađima on je od izuzetnog značaja jer se prostor prilagođava njima i njihovim potrebama. To je prostor u kojem bolest ne može da oduzme pravo na detinjstvo i u kojem uvek mogu da se osećaju kao da su kod kuće. Nova Roditeljska kuća u Beogradu biće najveća do sada u Srbiji, u koju će dolaziti mališani iz cele naše zemlje i jedina koju ćemo biti u prilici da od poda do plafona opremimo po meri dece i njihovih porodica. Zato nam je podrška u ovom projektu neizmerno važna“ izjavila je Joland Korora, predsednica NURDOR-a.

Blizu 20 godina NURDOR ulaže značajna sredstva u unapređenje uslova lečenja dece na svim hemato-onkološkim odeljenjima u Srbiji i obavlja sjajan posao time što pruža logističku, stacionarnu, psihološku i socijalnu podršku malim SUPERHEROJIMA i njihovim roditeljima. Zbog toga nakon prve donatorske kampanje iz 2019.godine, dugoročna saradnja kompanije Mastercard i NURDOR-a podrazumeva i online platformu za donacije superhero.rs, razvoj brenda ulične mode, kao i zajedničku promociju potrebe za stalnim donacijama ovoj organizaciji. Platformu i kolekciju su zajedno sa kompanijom Mastercard podržali i partneri AIK banka, McCann Beograd, Drive agency, Gampo+, Mainstream, Corvus i Bex kurirska služba.

Podelite s prijateljima

Tweet