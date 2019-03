Mercedes predstavio svoj prvi Formula E trkački bolid

Formula E predstavlja neku vrstu sve zanimljivijeg auto-moto start-up-a, jer predstavlja takmičenje električnih bolida i mnoge kompanije su mu se priključile sa velikim entuzijazmom. Na primer, Audi je prošle godine odustao od FIA World Endurance Championship-a, koja uključuje i čuvenu trku „24 časa Le Mana“, kako bi se koncentrisao na Formulu E. Takođe, Jaguar i BMW su se nedavno pridružili ovom takmičenju.

Razlog za to je jasan. Ovo je prilika da proizvođači automobila testiraju električne sisteme za vožnju u ekstremnim uslovima, ali i da procene gde se nalaze u odnosu na konkurenciju. I Mercedes-Benz je 2017. godine najavio svoje učešće na ovom takmičenju, uz obećanje da će se na stazi pojaviti u trkačkoj sezoni 2019/2020.

To obećanje je ispunjeno, jer je ova kompanija predstavila svoj prvi Formula E bolid. Mašina ima snagu od 340 konjskih snaga (za kvalifikacije), a tokom trke će imati biti podešena na 272 KS (u normalnom trkačkom modu), odnosno 306 KS (u „agresivnom“ modu). Brzinu od 0 do 100 km dostiže za samo 2.8 sekundi. Sve to obezbeđuje baterija od 52 kWh, koja može da izdrži celu trku bez dopune.

Ove performanse su slične kao kod konkurenata. To nije čudno, jer iako učesnici ne moraju da imaju identične komponente, Formula E propisuje nivoe performansi s kojima svi bolidi moraju da budu usaglašeni.

Ovim potezom Mercedes-Benz će biti jedini proizvođač automobila koji će učestvovati i u Formula E i u Formula 1 šampionatima.

