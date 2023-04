Mere: ChatGPT zabranjen u Italiji

Italijanska agencija za zaštitu podataka odredila je privremenu zabranu za ChatGPT u okviru granica te zemlje.

Odmah nakon odluke započeta je istraga, a s ciljem da se utvrdi da li su ugroženi privatni podaci korisnika. Do toga je došlo zato što se sumnja da ChatGPT ne štiti informacije o korisnicima na adekvatan način, jer je jedina mera bezbednosti ona koja sprečava maloletnike da koriste ovaj AI servis.

Prema GDPR (General Data Protection Regulation) kompanija OpenAI ima dvadeset dana da reši problem, a u suprotnom će morati da plati kaznu koja bi mogla da ide do 4% od globalnih ChatGpPT prihoda koji su trenutno procenjeni na 20 miliona dolara.

Eksperti ističu da su mere ispravne, budući da je već došlo do curenja podataka iz ChatGPT datoteka, a tu su i problemi koji su u vezi s modelima iz kojih AI uči – ChatGPT i drugi AI botovi uče kako da pišu kao ljudi iz onoga što su prava ljudska bića pisala na internetu, a bez pristanka autora tekstova. To bi moglo da dovede do problema s autorskim pravima, ali i do širenja dezinformacija.

