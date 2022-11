Meta potvrdila objavu novog Quest-a za 2023. godinu

Meta Quest Pro od 1500 dolara možda je upravo izašao u prodaju, ali kompanija već objavljuje informacije o sledećoj verziji u svojoj liniji jeftinijih VR headsetova. Tokom poslednjeg sastanka kompanije o zaradi, odlazeći finansijski direktor Dejv Viner je rekao da će sledeća generacija potrošačkih Quest naočara biti lansirana tokom sledeće godine.

I Mark Zakergberg govorio o sledećoj generaciji

Mark Zakerberg je takođe pomenuo sledeću generaciju potrošačkih Quest naočara. Nije imenovao uređaj, ali svakako zvuči kao da je mislio na Meta Quest 3. Nejasno je kada bi tačno mogao da bude lansiran, ali u prošlosti je kompanija predstavila nove naočare na jesen kako bi se poklopila sa svojim godišnjim Connect događajem.

Ovo nije prvi put da Zakerberg pominje Quest 3. On je ranije ovog meseca rekao analitičaru Benu Tompsonu da je Quest 3 u pripremi i da će verovatno biti u rasponu cena od 300 do 500 dolara. To bi ga učinilo više u skladu sa prethodnim Quest uređajem – Quest 2 je počeo sa 299 dolara. Iako je Quest 3 možda jeftiniji uređaj od Quest Pro-a, postoje znaci da Meta može uključiti neke elemente vrhunskih VR slušalica. Kao što je UploadVR istakao, Zakerberg je rekao da će praćenje lica i očiju biti veliki fokus, a najmanje jedna rana glasina sugeriše da bi Quest 3 mogao imati sočiva sličnim onim na Quest Pro.

Izvor: Engadget

