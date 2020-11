Micro data-centar – maksimalna zaštita na minimalnom prostoru

Nisu samo hakeri i virusi ti koji predstavljaju pretnju po kritične aplikacije i podatke jedne kompanije, postoje takođe i fizičke opasnosti o kojima se vrlo često ne razmišlja, poput požara, vode, prašine, opasnih gasova i uljeza.

Za kontinuitet poslovanja svake kompanije i njenu reputaciju najvažnija je neprekidnost poslovnih procesa koji se u sve većoj meri baziraju na informacionim tehnologijama, a samim tim i pouzdanom radu celokupne IT infrastrukture, tj. data centra.

„Neće valjda” i „daće Bog”, samo su neke od omiljenih uzrečica u Srbiji, koje se najčešće koriste prilikom odluke o investiranju u IT infrastukturu, sve do trenutka dok ne dođe do neželjenog prekida u radu data centra i dok se ne osete finansijske posledice i ugrozi rad kompanije.

Rizici po funkcionisanje i bezbednost kritičnih podataka su brojni, počevši od požara, poplave, prašine i korozivnih gasova, vandalizma, provale i neovlašćenog pristupa. Ne možemo sprečiti višu silu, ali možemo uraditi sve što je do nas da obezbedimo najviši nivo sigurnosti i pouzdanosti rada naše vredne opreme i još vrednijih kritičnih podataka.

Za zaštitu opreme i podataka od fizičkih rizika najbitnija je fizička IT infrastruktura koja treba da sačuva opremu od spoljašnjih pretnji koje mogu dovesti do oštećenja opreme, downtime-a i gubitka podataka. Najviši nivo zaštite aktivne IT opreme od spoljašnjih fizičkih rizika koji se može postići na malom prostoru predstavlja micro – data centar.

Nemaju sve kompanije potrebu ili resurse da svoju IT infrastrukturu smeste u data centre s najvišim stepenom dostupnosti. Bilo da imate mali obim opreme koji predstavlja srce vašeg poslovanja, decentralizovane lokacije s visokim stepenom rizika, nemate u svom objektu prostoriju za tu namenu ili jednostavno želite da izgradite Disaster Recovery Site – rešenje je MDC.

Maksimalna zaštita

Rittal micro – data centar obezbeđuje IT infrastrukturu pouzdanom i fleksibilnom zaštitom, kreirajući sigurnu zonu oko rek ormana i štiteći servere od brojnih fizičkih rizika. MDC predstavlja sigurnosno kućište/sef u koje se može smestiti jedan rek orman visine 42U ili 47U i može se nadograditi svim elementima napajanja, klimatizacije, PP zaštite i monitoringa koji kao celina čine jedan kompletan data centar na površini malo većoj od one koju zauzima rek orman.

Zahvaljujući panelima koji su izrađeni od posebnih materijala, MDC garantuje zaštitu opreme od požara tokom 90 minuta, što je u saglasnosti sa DIN 4102 (F90). Takođe, u slučaju požara temperatura unutar MDC-a neće porasti više od 50 stepeni Celzijusa u prvih 30 minuta, a relativna vlažnost vazduha ostaće manja od 85 odsto.

MDC je takođe otporan na prodor prašine i vode (stepen zaštite IP 56), dostupan je do klase 4 zaštite od provale (testirano u skladu sa DIN 1630), sprečava prodor dima i gasova (u skladu sa DIN 18095-2), koji nastaju prilikom požara ili njegovog gašenja. Sve testove su uradile i potvrdile akreditovane organizacije.

Bitno je napomenuti da se prilikom testiranja MDC-a i utvrđivanja navedenih nivoa zaštite vrši takozvani sistemski test, tj. testira se rešenje u celini, a ne samo pojedinačnih komponenti i panela, što nam pruža garanciju da nijedan element rešenja, poput spojeva, brava, uvodnika kablova, itd. ne predstavlja slabu tačku koja će narušiti zaštitne karakteristike.

Izbor komponenti u skladu s vašim potrebama

Micro – data centar je kreiran kao rešenje „ključ u ruke”, uključujući serverski rek i razne sisteme klimatizacije. Takođe, moguće je koristiti i postojeće serverske rekove i instalirati MDC oko njih bez prekida u radu. U tom slučaju dodaju se baffle plates koji će podeliti unutrašnjost na toplu i hladnu zonu, što obezbeđuje efikasnu cirkulaciju vazduha i energetsku efikasnost.

Sistem klimatizacije reguliše temperaturu samo unutar rek ormana i u zavisnosti od odabranog rešenja (od LCU DX do LCP CW), rashladni kapacitet može biti u opsegu od 1 kW do 55 kW po jednom rek ormanu.

Takođe, ostale opcije i dodaci su modularni i mogu se slobodno kombinovati dok se ne dobije krajnje rešenje ili čak modifikovati postojeće. Postoje brojni dodaci, kao što su Rittal Computer Multi Control III (CMC III) monitoring sistem pomoću koga se mogu daljinski nadgledati svi fizički parametri unutar MDC-a.

Još jedna prednost ovakvog rešenja jeste ta što se i unutrašnjost reka može štiti od požara pomoću protivpožarne jedinice od samo 1U visine, koja u sebi sadrži sistem rane dojave i automatskog gašenja požara, čime štitite opremu kako od spoljašnjeg, tako i od unutrašnjeg požara.

Postoji i ceo opseg različitih sistema za zaključavanje pomoću kojih birate način pristupa, ključem, šifrom ili karticom. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, dobijamo razne mogućnosti, poput instalacije u skučenim prostorima ili lako preseljene celokupne IT infrastrukture na novu lokaciju čime se investicija u MDC pretvara u dugoročnu.

U slučaju potrebe za većim kapacitetima, ceo sistem MDC-a može vrlo lako i jednostavno da se proširi dodajući nove MDC-ove i spajajući ih s postojećim u jednu celinu. Ujedno i svi ostali sistemi napajanja, klimatizacije, PP zaštite itd. mogu se pojedinačno proširiti i povećati kapaciteti ili zadržati postojeći.

