Microsoft blokira najnovije Windows 10 ažuriranje

Do Windows 10 korisnika je stiglo obaveštenje da Microsoft blokira najnovije ažuriranje kada su neki računari u pitanju. Tako pojedini neće biti u mogućnosti da preuzmu majski update, koji je doneo brojne ispravke, te nove opcije kao što su logovanja bez lozinki i bolja Bluetooth povezanost.

Naime, uprkos tome što je majsko ažuriranje objavljeno pre mesec dana, update još uvek nije stigao do svih korisnika. To se dogodilo zbog toga što je primećeno mnogo novih problema, koji se kreću od poteškoća sa štampačima, pa sve do komplikacijama koje pogađaju Google Chrome. Tako je Microsoft sprečio da novo ažuriranje stigne do svih Windows 10 uređaja, a pogođeni korisnici su nakon pokušaja da preuzmu Windows 10 verziju 2004 dobijali poruku da njihovi uređaji nisu u mogućnosti da preuzmu ažuriranje.

Poruka se pojavljivala kada se za preuzimanje koristio Update Assistant, te Windows Update, a svakog dana se prijavljuje sve veći broj korisnika koji su mogli da pročitaju poruke poput „This PC can’t upgrade to Windows 10. Your PC isn’t supported yet on this version of Windows 10“ ili „No action is needed. Windows Update will offer this version of Windows 10 automatically once the issue has been resolved“.

Eksperti su objasnili da su u preuzimanju ažuriranja od 1. jula sprečeni oni uređaji koji koriste Parity opciju u okviru Storage Spaces.

Izvor: Express

Podelite s prijateljima

Tweet