Microsoft će sve svoje PC igre ponuditi kroz cloud sistem za koji nikada niste čuli

Microsoft i dalje naporno radi na ubeđivanju antimonopolskih regulatora da njegova planirana kupovina Activision Blizzard-a neće naštetiti konkurenciji u industriji igara. Danas je kompanija objavila 10-godišnji ugovor sa Boosteroid-om za provajdera igara u cloud-u za strimovanje Activision-ovih PC naslova ako dogovor prođe.

Evropska komisija zadovoljna dosadašnjim učinkom Microsoft-a

To je najnoviji pokušaj Microsoft-a da pokaže regulatorima EU, Velike Britanije i SAD da neće iskoristiti dogovor da smanji ili uguši konkurenciju. Slično tome, nedavno je sklopio 10-godišnje ugovore sa Nintendo i Nvidia kako bi Call of Duty franšizu doveo na platforme kao što su Switch i GeForce Now. Microsoft je saopštio da je ponudio Sony-ju sličan ugovor za licenciranje PlayStation-a, na šta Sony nije pristao, i obavezao se da će podržavati dostupnost Steam-a u isto vreme kada i Xbox.

Boosteroid je najveći nezavisni servis za igre u cloud-u na svetu. Kao i GeForce Now, podržava pristup strimovanju sa više uređaja, ali zahteva kupovinu plaćenih igara na drugim platformama. Trenutna biblioteka Boosteroid-a uključuje Fortnite, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 i Activision-ov Call of Duty: Warzone. Može da strimuje igre u web pretraživačima i nudi izvorne aplikacije za Windows, macOS, Android, Android TV i Linux.

Evropska komisija, zadužena za regulativu konkurencije EU, je ranije ovog meseca navela da je zadovoljna Microsoft-ovim obavezama i verovatno je da će kompanija dobiti zeleno svetlo. Međutim, komisija to nije rekla javno i ima rok do 25. aprila da donese odluku. Odluka britanskih regulatora se očekuje sledećeg dana. U međuvremenu, američka Federalna trgovinska komisija tužila je Microsoft da blokira sporazum u decembru zbog zabrinutosti da bi mogao da podigne cene ili da prekine pristup hardveru koji nije Microsoft, što je Microsoft negirao da bi to uradio.

Izvor: Engadget

