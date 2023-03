Suicide Squad: Kill The Justice League opet odložen

Warner Bros. je navodno još jednom odložio Suicide Squad: Kill The Justice League. Rocksteady-jev dugoočekivani nastavak serije Batman: Arkham je navodno trebalo da bude lansiran 26. maja, ali je i on odložen do daljeg.

Suicide Squad: Kill the Justice League na PS5, Xbox Series X/S i PC-u

Navodno je odloženo da bi se popravile greške i poboljšali aspekti igre koji su zaostajali. Kritike igrača bile su uglavnom usmerene na online zahteve igre i kozmetičke artikle koji se mogu kupiti. Multiplayer igra predstavlja grupu zlikovaca kojima je zadatak da zaustave Justice League van kontrole, koja je pala pod čaroliju superzlikovca Brainiac-a. Možete se prebacivati usred radnje između četiri lika za igru: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang and King Shark.

Za razliku od najnovije igre o superheroju Warner Bros., Gotham Knights, predstojeći naslov je smešten u isti univerzum kao Batman: Arkham serijal, čija je poslednja standardna serija lansirana pre skoro osam godina. Igra će obeležiti jedno od poslednjih pojavljivanja Kevin Conroy-a, proslavljenog glumca koji je preminuo prošle godine u 66. godini. On će ponoviti svoju ulogu Betmena, koji se pojavljuje u Suicide Squad: Kill the Justice League. Osim što je dao glas Mračnom vitezu u Batman: The Animated Series, vratio se u ulogu u Arkham Origins and Arkham Origins: Blackgate verzijama. Suicide Squad: Kill the Justice League biće dostupan za PS5, Xbox Series X/S i PC.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet