Microsoft – Indijana Džons dolazi na PS5

Microsoft i Bethesda zvanično donose Indiana Jones i Veliki krug na PS5 nakon što prvi debituje na Xbox-u. Tokom večeri otvaranja Gamescom-a uživo, Bethesda je potvrdila da Indiana Jones and the Great Circle dolazi prvo na Xbox i PC 9. decembra, pre nego što će biti lansirana na PS5 u proleće 2025.

Potvrda dolazi mesecima nakon što je The Verge ekskluzivno otkrio da Microsoft razmatra lansiranje Indiana Jones-a and the Great Circle na PS5. Pisano je u februaru da će Bethesda igra Indiana Jonesa imati prilično kratak period ekskluzivnosti, s tim da će Bethesda razmatrati lansiranje PS5 nekoliko meseci nakon lansiranja u decembru 2024. na Xbox-u i PC-u.

Izvori upoznati sa Bethesda planovima kažu mi da je kompanija ciljala na izdavanje Indijana Džonsa i Velikog kruga u aprilu 2025. na PS5, ali bi se ovaj datum prirodno mogao promeniti u zavisnosti od rasporeda razvoja.

Izvor: TheVerge

