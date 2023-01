Xbox i Bethesda događaj zakazan za 25. januar

Xbox i Bethesda su domaćini događaja 25. januara koji ćete moći da gledate na Twitch-u i YouTube kanalima oba brenda. Takozvani Developer_Direct će biti predstavljen od strane kreativaca iz različitih studija i biće usredsređen na glavne karakteristike i više detalja o naslovima koji dolaze na Xbox, PC i Game Pass u narednih nekoliko meseci.

Microsoft sprema brojne naslove za Xbox tokom 2023.

Turn 10 Studios će pružiti više detalja o Forza Motorsport-u, dok će postojati i neke informacije o player vs. player iskustvu u Minecraft Legends-u. Obe igre stižu ovog proleća. Očekujte da ćete videti više ubijanja vampira za jednog igrača i za više igrača u Redfall-u, zajedno sa ažuriranjima o borbi, prilagođavanju, šefovima i otvorenom svetu. Nadamo se da ćemo i za sve ove igre dobiti čvrste datume objavljivanja.

Videćete i ovogodišnje glavno ažuriranje poglavlja za The Elder Scrolls Online. Odmah nakon Developer_Direct-a, Zenimax Online Studios će ugostiti ESO Chapter Reveal Event kako bi fanovima pružio više detalja. Ipak, ne očekujte da ćete videti mnogo o Starfield-u tokom Developer_Direct-a. Xbox kaže da je u pripremi samostalna serija za tu igru. Bethesda-in toplo očekivani svemirski RPG trebalo bi da stigne do leta.

Nakon prilično mirne 2022. za prve Xbox igre, Microsoft želi da se ove godine izvuče iz zamki. Očekuje se da će nekoliko drugih igara debitovati na Game Pass-u u prvoj polovini 2023. godine, uključujući Cocoon i mali projekat pod nazivom Hollow Knight: Silksong.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet