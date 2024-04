Microsoft konačno donosi podršku za tastature i miševe za Xbox Cloud Gaming naslove

Trebalo je mnogo duže nego što se očekivalo, ali Microsoft konačno donosi podršku za tastaturu i miš u određene Xbox Cloud Gaming naslove. Prvi put smo čuli da je kompanija to planirala u martu 2022. godine i sugerisano je da bi opcija mogla biti dostupna do tog juna, ali se očigledno to nije dogodilo.

Samo pretplatnici Game Pass Ultimate mogu da isprobaju novu uslugu

Da biste isprobali podršku, moraćete da budete pretplatnik na Game Pass Ultimate. Takođe ćete morati da se upišete u program PC Gaming Preview. Neke podržane igre možda i dalje u početku prikazuju elemente kontrolera na ekranu. Možda će vam biti zatraženo da pritisnete A da biste pokrenuli igru ili nešto slično. Međutim, igra bi trebalo da se prebaci na korisnički interfejs čim pomerite kursor ili pritisnete dugme.

Prvi Xbox Cloud Gaming naslovi koji su dobili KBM podršku su Fortnite, Ark Survival Evolved, Sea of Thieves, Grounded, Halo Infinite, Atomic Heart, Sniper Elite 5, Deep Rock Galactic, High on Life, Zombie Armi 4 Dead War , Gears Tactics, Pentiment, Doom 64 i Age of Empires 2. Trenutno postoji poznat problem za Atomic Heart. Microsoft napominje da postoji poteškoća sa prebacivanjem između kontrolera i KBM-a tokom striminga te igre.

