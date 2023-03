Microsoft omogućava igranje Xbox igara na GeForce Now platformi

Microsoft je sklopio 10-godišnji ugovor sa NVIDIA-om da uvede Xbox igre na GeForce Now servis za striming. Predsednik kompanije Brad Smith je saopštio da ako dođe do kupovine Activision Blizzarda, igre poput Call of Duty, biće dostupne i na GeForce Now.

Microsoft donosi Xbox igre i na Nintendo platforme

Izdavač je uklonio svoje naslove sa servisa za igre u cloud-u 2020. Smith-ova najava GeForce Now-a stigla je nekoliko sati nakon što je potvrdio da će Microsoft doneti Xbox igre na Nintendo platforme kao što je Switch pod obavezujućim 10-godišnjim ugovorom.

Ovo partnerstvo će pomoći da se NVIDIA-in katalog naslova proširi tako da uključuje igre kao što je Call of Duty, dok će programerima pružiti više načina da ponude igre za striming. Korisnici će morati da kupe kopije igara iz prodavnica Xbox PC, Steam ili Epic Games da bi ih igrali na GeForce Nox. Nije jasno kada će Xbox igre biti dostupne za strimovanje kroz uslugu, koja ima više od 25 miliona korisnika.

Sporazum će omogućiti igračima još jedan način da strimuju Microsoftove igre iz cloud-a skoro svuda gde imaju dovoljno čvrstu internet vezu. Trenutno je Xbox Cloud Gaming glavni način za to. NVIDIA dogovor je pokušaj Microsofta da smiri zabrinutost regulatora zbog preuzimanja Activision-a pokazujući da Xbox Cloud Gaming neće biti jedini ekskluzivni način za strimovanje svojih igara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet