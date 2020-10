Microsoft (opet) forsira update sa neželjenim aplikacijama

Sve više korisnika se po raznim forumima žali kako im se Windows 10 restartovao tokom rada, bez pitanja i traženja dozvole za taj čin, nakon čega su se na računaru pojaville prečice do web verzija Word-a, PowerPoint-a, Excel-a i Outlook-a na računaru, čak i kod korisnika koji ih pre toga nikad nisu koristili.

Šta više, bez obzira koji browser da je postavljen kao primarni, ove aplikacije se uvek pokreću iz Edge-a. Na taj način Microsoft reklamira svoje aplikacije i primorava korisnike da ih upotrebljavaju, što bi možda bilo u redu da je u pitanju besplatan operativni sistem, a svi znamo da Windows 10 to nije. Uz to, osim što favorizuje Edge, korisnicima se daje pristup do „osakaćenih“ web verzija programa koje ne sadrže sve opcije.

Microsoft se devedesetih godina prošlog veka, zbog ovakve politike već jednom našao na udaru antimonopolskih organizacija, kada mu je bilo naloženo da korisnicima omogući izbor browsera koji žele da upotrebljavaju, a ne da forsira Internet Explorer. Sada smo ponovo došli u istu situaciju, samo sa još izraženijim monopolskim ponašanjem. Ne samo da favorizuju browser koji ne možete da deinstalirate sa sistema, već „gura“ i PWA web aplikacije koje se pokreću isključivo iz istog tog browser-a.

Ovo bismo mogli nazvati opasnim presedanom Microsoft-a. Do sada su ovakvi forsirani upgrade-ovi sistema bili upotrebljavani samo u slučajevima kada je bilo neophodno da se instaliraju važne bezbednosne zakrpe, a sada je kompanija počela da na ovaj način reklamira svoje proizvode i da proba da izvuče još novca od korisnika!

Izvor: The Verge

