Microsoft predstavlja redizajnirani News Feed

Budući da većina ljudi svoje vesti dobija na mreži putem društvenih medija i namenskih aplikacija, Microsoft ažurira način na koji Windows 10 predstavlja vesti kako bi postao privlačniji u pokušaju da se izdvoji iz gomile. Neki korisnici mogu već od sada da vide i pogledaju ažurirani dizajn na Windows traci zadataka. Promene uključuju teme u boji za članke u feed-u, koji su nekada bili sive boje, kako bi postali privlačniji za same korisnike.

Ažuriranje ikona u stilu Fluent Design

Ako odaberete „See More News“, sada ćete doći do novog izgleda pregledača koji sadrži veće kartice koje prikazuju fragment teksta iz članaka. To bi trebalo da pomogne u pregledu vesti u poređenju sa samo skeniranjem naslova i moglo bi vam pomoći da odlučite da li ćete pročitati celu priču. Ažuriranje takođe dodaje ažuriranu grafiku emoji-a, uključujući lajkove, srca, iznenađenje i bes, između ostalog, kada želite da podelite svoju reakciju na članak.

Microsoft kaže da se ažuriranje objavljuje za Insider program na kanalu za programere u SAD-u sa pristupom vestima i feed-ovima informacija, tako da promene možda nećete videti odmah. Planira se da u budućnosti donese novi izgled drugim regionima. Kao i obično, najnoviji Insider Preview Build takođe uključuje gomilu manjih podešavanja, uključujući nekoliko promena i poboljšanja i preko desetak ispravki. Ona uključuju ažuriranje sistemskih ikona kako bi se uskladili sa stilom Microsoft Fluent Design, dok je rešen problem koji je uticao na pouzdanost pokretanja i drugih savremenih aplikacija koje su u skorije vreme pravile probleme.

