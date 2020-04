Microsoft prelomio: Dupli razmak na početku rečenice je greška!

Microsoft je konačno odlučio da dvostruki razmak na početku rečenice nije u skladu sa pravopisom. Stoga je ovaj softverski gigant krenuo sa update-om Microsoft Word-a, koji će ubuduće obeležavati dva space-a posle tačke kao grešku i nudiće korekciju (na jedan razmak). Ova opcija je testirana u desktop verziji Word-a, nudeći sugestije za ispravku greške.

Kraj debate?

Korisnici koji iz nekog razloga žele i insistiraju da rečenicu započnu sa dvostrukim razmakom moći će da ignorišu sugestije. Njima će biti omogućeno da to isključe samo u konkretnom slučaju, ili za stalno.

Oko ovog „problema“ vodi se velika debata već nekoliko godina. A sve to vuče korene još iz perioda pre nego što su nastali računari. Naime, dvostruki razmak na početku rečenice počeo je da se upotrebljava u vreme pisaćih mašina. One su koristile fontove čiji karakteri su alocirali isti prostor, bez obzira na to koliko je karakter širok. Tako su karakteri „i“ i „m“ na primer zauzimali isti prostor, pa je dvostruki razmak iza tačke korišćen da bi se lakše uočio početak nove rečenice.

Današnji tekst procesori koriste proporcionalne fontove, koji nemaju taj problem, pa ni dvostruki razmak nije potreban. Međutim, stare navike su kod nekih ostale decenijama. Tek nakon što je Microsoft konačno prelomio u korist jednog razmaka, možemo da očekujemo da će se ova navika polako iskoreniti.

Izvor: The Verge

