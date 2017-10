Microsoft prestao sa proizvodnjom Kinect uređaja

Kompanija Microsoft je, prema pisanjima portala Fast Co Design, odlučila da prestane sa proizvodnjom Kinect uređaja, te potrošače obavestila da se preostale isporučene jedinice i dalje nalaze u prodajnim objektima. Od kada se pojavio 2010. godine, Kinect je prodat u 35 miliona primeraka, a 2011. je oborio i Ginisov rekord u broju, te brzini prodaje uređaja.

Kinect je dodatak za Xbox 360 i Xbox One konzole, te Microsoft Windows računare, koji je korisnicima omogućavao interakciju sa uređajem uz pomoć pokreta i glasovnih komandi, a bez potrebe za upravljačem. Dodatak za Xbox 360, koji se pojavio 2010. godine, okupio je oko sebe veliki broj korisnika, a bio je popularan i među hakerima koji su tragali za tehnologijom koja bi im pomogla u praćenju pokreta, te imala osećaj za dubinu. Microsoft je pokušao da Kinect još više približi mejnstrim tokovima sa dodatkom za Xbox One, koji se pojavio 2013. godine, ali su cena i opcije uticale na to da se proizvod pokaže kao neuspešan. Kompanija je posle toga morala da Kinect odvoji od Xbox-a One, te napravi dodatak za Xbox One S, a koji je doživeo potpuni neuspeh, te uređaju doneo lošu reputaciju.

Iako se Kinect pokazao neuspešnim, činjenica je da su istraživanja, te rad na hardveru, pomogli Microsoft-u u razvijanju drugih tehnologija. Tako HoloLens koristi Kinect tehnologiju u okviru osećaja za dubinu, dok je mnogi laptop uređaji sa Windows Hello kamerama koriste za prepoznavanje lica korisnika, a koristi se i u okviru Windows naočara za proširenu stvarnost.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet