Microsoft Solitaire ušao u World Video Game Hall of Fame

Solitaire, predstavljen sa operativnim sistemom Windows 3.0 još 1990. godine, možda izgleda kao skroman primer kulture igranja video igara, ali sada se i zvanično upisao u istoriju. Od ovog meseca Solitaire je zvanični član World Video Game Hall of Fame, pridružujući se naslovima kao što su Doom, Tetris, World of Warcraft i Halo: Combat Evolved.

The World Video Game Hall of Fame je relativno nova institucija, stvorena 2015. godine i nadgledana od strane obrazovnog instituta The Strong. Njegovo službeno sedište nalazi se u Nacionalnom muzeju igre u Ročesteru, u Njujorku, a svake godine odabira veliki broj novih kandidata.

Solitaire je možda samo video igra, ali njegovo uključivanje u Windows imalo je višu svrhu. Programeri operativnog sistema su smatrali da je poznata igra savršen način da se korisnici upoznaju sa relativno novim konceptima računara, kao što je korišćenje miša i drag-and-drop. Na taj način, igrajući Solitaire, korisnici su imali višestruku korist, učili su i igrali karte u isto vreme.

Kultna igra Solitaire je prvi put isporučen sa Windows 3.0 i pojavio se u svakoj narednoj verziji softvera sve do Windows 8.1. Uklonjena je iz osnovnog nivoa operativnog sistema, ali je vraćena u Windows 10 nakon što je Microsoft priznao da Solitaire, zajedno sa Minesweeper-om i Hearts-om, još uvek ima „posvećene sledbenike“.

Zbog toga što je bila integrisana u najpopularniji operativni sistem na svetu, skromna igrica Solitaire verovatno je instalirana na više od milijardu uređaja, tvrdi Strong Museum, što je čini jednom od najpopularnijih video igara svih vremena. „Microsoft Solitaire je pokazao da postoji ogromno tržište za igre koje privlače sve ljude, otvarajući put za rast tržišta casual igara“, rekao je institut u izjavi za štampu.

U postu na blogu, Paul Jensen, menadžer studija za Microsoft Casual Games, izjavio je da je uvođenje Microsoft Solitaire-a istorijski. „Počastvovani smo što imamo priliku da radimo na igri koja ima tako široku publiku, lokalizovana je na 65 jezika, i igra se na preko 200 tržišta širom sveta, uključujući Antarktik“, rekao je Jensen.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet