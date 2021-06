Microsoft ukida refundiranje zbog igre Cyberpunk 2077 u julu

Kao i mnogi druge firme, i Microsoft je primenio proširenu politiku povrata za Cyberpunk 2077 nakon lansiranja u decembru. Oni koji su igru kupili iz Microsoft Store-a mogli su da zahtevaju puni povraćaj sredstava. U to vreme, kompanija je rekla da će politika biti na snazi do daljeg. To se sada menja.

Povraćaj novca do 6. jula

U ažuriranju koje je objavljeno, Microsoft je rekao da će Cyberpunk 2077 pasti pod standardnu politiku povraćaja novca od 6. jula. To znači da je svaka prodaja obično konačna, ali možete da podnesete zahtev za povraćaj sredstava od kompanije i ona može da odobri vaš zahtev u određenim okolnostima.

Tim u CD Projekt Red nastavlja naporno da radi na poboljšanju iskustva Cyberpunk 2077 za Xbox uređaje i već je urađeno dosta ispravki, objavio je Microsoft. S obzirom na ove ispravke, Microsoft će se 6. jula vratiti standardnim smernicama za povraćaj digitalnih igara za Cyberpunk 2077 i za nove i za postojeće kupovine.

Promena politike dolazi nakon što je Sony u ponedeljak uvrstio Cyberpunk 2077 u PlayStation Store. Otkako je igra izašla, CD Projekt Red je objavio dve glavne zakrpe za Cyberpunk 2077, iako osnovna verzija PS4 i Xbox One i dalje pati od nekih problema sa performansama. Kasnije ove godine, studio će objaviti besplatno ažuriranje za Xbox Series X/S i PlayStation 5.

