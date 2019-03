Microsoft zabranio prvoaprilske šale

Mnogo je onih koji ne vole 1. april zbog često neslanih šala, te posledica do kojih mogu da dovedu. Microsoft vodi kada je u pitanju sprečavanje šaljivih nezgoda u radnom okruženju, te je zaposlenima naloženo da ne učestvuju u prvoaprilskom zanosu.

Naime, šef marketinga Chris Capossela se zaposlenima obratio u cirkularnom mejlu, te istakao da „podaci govore o tome da prvoaprilske šale retko imaju pozitivne efekte, te da učesnike samo uvlače u beskrajni ciklus“. Dalje kaže kako se „divi onima koji su posvetili vreme i resurse ovakvim aktivnostima“, te dodaje da „veruje da će više izgubiti nego dobiti ako pokušaju da budu duhoviti tog dana.“ To je verovatno tačno, budući da su mnoge prvoaprilske šale imale brojne posledice, poput one nakon koje je Google bio prinuđen da se izvini korisnicima budući da su se 1. aprila u mejlovima pojavili Despicable Me minioni, te izazvali haos među Gmail korisnicima. Poznata je i ona prvoaprilska šala iz 2013. godine, kada su Google i Microsoft razmenjivali uvrede, te je taj 1. april ostao poznat kao dan „Google uvreda.“

Prvi april je tradicija koja traje već 500 godina, a sve je više onih koji tvrde da bi čovečanstvo opstalo i bez nje. Microsoft je očigledno odlučio da tradiciju ukloni iz radnog prostora, te ostaje da se vidi hoće li i druge kompanije doneti istu, ili bar sličnu odluku.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet