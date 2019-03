EcoStruxure IT for Partners cloud platforma za naprednija i bolja IT poslovna rešenja

Platforma EcoStruxure IT je prvo industrijsko rešenje za upravljanje infrastrukturom data centara, zasnovano na cloud tehnologiji, koje se često nazivav DMaaS (Data Center Management as a Service – upravljanje data centrom kao usluga). EcoStruxure IT omogućava partnerima da bolje upoznaju klijente, povećaju izvore prihoda i nove poslovne mogućnosti pružanjem vidljivosti i uvida u udaljene i distribuirane infrastrukture svojih klijenata.

Schneider Electric najavio je EcoStruxure IT for Partners, otvorenu, cloud zasnovanu platformu, namenjenu za više zakupaca i razvijenu za kompanije pružaoce IT rešenja čija su osnovna delatnost data centri i udaljene IT lokacije. Ovu bezbednu platformu je omogućila prediktivna analitika samog EcoStruxure rešenja. Na njoj se nalaze aplikacije i alati namenjeni pružaocima rešenja, kako bi kreirali nove usluge i modele poslovanja.

EcoStruxure™ IT Expert je prva EcoStruxure IT aplikacija za nadzor. Ova aplikacija omogućava IT pružaocima rešenja da isporučuju uslugu za daljinski nadzor obogaćenu podacima u realnom vremenu i proaktivnim preporukama, smanjujući vreme potrebno za opravke i poboljšanje dostupnosti sistema. Upotrebom big data i inteligentno upoređivanje od distribuiranih IT okruženja do data centara, EcoStruxure IT Expert pruža brži i lakši način za pružanje usluga i podrške koje klijenti zahtevaju, kako oni postaju sve više zavisni od svoje kritične IT infrastrukture.

Ključne prednosti platforme EcoStruxure IT Expert:

Platforma za nadzor za više zakupaca, nezavisna od dobavljača, koja omogućava partnerima da prošire ponudu svojih usluga uključivanjem hlađenja i napajanja

Klijentima koji nisu pod ugovorom partneri mogu da preprodaju ovu, jednostavnu za implementaciju, ponudu softvera kao uslugu u cilju dodatnog predvidljivog repetitivnog prihoda

Globalna vidljivost u infrastrukturu njihovih klijenata – u tehnologijama Cloud ili Edge – sa preporukama koje iniciraju podaci, u cilju poboljšanja performansi i efikasnosti i smanjenja troškova.

Globalni prikaz zaliha, alarma i preporuka za rešenja; takođe uz analitiku i upoređivanje.

„IDC smatra EcoStruxure porodicu za transformativnu platformu koja suštinski menja način na koji se data centri nadgledaju i kako se njima upravlja,“ rekla je Dženifer Kuk, direktorka istraživanja za trendove i strategije za data centre u kompaniji IDC.

Kao deo EcoStruxure arhitekture kompanije Schneider Electric, EcoStruxure IT radi na svim fizičkim infrastrukturnim sredstvima koja podržavaju IoT, kao što su bezbedno napajanje i hlađenje – uključujući novi Smart-UPS sa tehnologijom APC SmartConnect, UPS koji podržava cloud tehnologiju, dizajniran da bude brz i ekonomičan i namenjen primeni u malim, distribuiranim okruženjima.

Programi i podrška za dobavljače IT rešenja

Kako bi maksimalno uvećao uspeh kompanija koje nude integrisana rešenja, Schneider Electric obezbeđuje poseban tim za pomoć partnerima, sa ciljem da pravilno započnu posao i budu efektivni. Uz to, APC Channel Partner Program obezbeđuje onlajn obuke, sertifikate, regustraciju novih projekata, stvaranje novih poslovnih mogućnosti, promocije, prodajne i marketing alate, nagradne programe, plus 24/7 besplatan broj za tehničku podrčku korisnicima u rešavanju izazova u napajanju i hlađenju.

Partneri koji bi da dopune ponudu svojih usluga dodatnom podrškom ili ekspertizom, servisni biro kompanije Schneider Electric, dostupan 24/7, mogu angažovati putem EcoStruxure Asset Advisor usluga za sigurno napajanje i hlađenje, koji obezbeđuje pristup do više od 7000 terenskih eksperata u čitavom svetu.

Kliknite ovde za više informacija o EcoStruxure IT for Partners.

