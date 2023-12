Microsoft zapošljava: svoj tim proširuje otvaranjem 60 novih radnih mesta u Razvojnom centru u Srbiji

Microsoft razvojni centar u Srbiji otvara čak 60 novih radnih mesta u timovima Azure Data i Microsoft Word. Ovaj značajan korak predstavlja nastavak impresivnog rasta centra u Beogradu, koji neosporno važi za najpoželjnijeg IT poslodavca u zemlji.

Microsoft razvojni centar u Beogradu igra ključnu ulogu u stvaranju proizvoda i inovacija koje imaju globalni uticaj. Timovi postavljaju standarde u industriji, jer kontinuirano doprinose stvaranju nekih od najnaprednijih i najrasprostranjenijih digitalnih servisa, kao što su:

Microsoft Word – najpoznatiji alat za obradu teksta i produktivnosti

– najpoznatiji alat za obradu teksta i produktivnosti Microsoft 365 Copilot – primenjena veštačka inteligencija u alatima kao što su Microsoft Word, PowerPoint i Teams.

– primenjena veštačka inteligencija u alatima kao što su Microsoft Word, PowerPoint i Teams. Microsoft Fabric – vodeća analitička platforma za velike podatke u svetu.

– vodeća analitička platforma za velike podatke u svetu. Azure SQL Managed Instance – cloud servis za SQL baze podataka koji je industrijski lider u performansama i automatskom menadžmentu podataka.

Azure Data tim otvara sledeće pozicije:

Kandidati mogu prijaviti za sledeće pozicije u Microsoft Word timu:

Otvorene pozicije pružaju nebrojene mogućnosti za karijeru, omogućavajući saradnju sa vrhunskim stručnjacima, rad na razvoju alata i veštačke inteligencije korišćene od strane milijardi ljudi, uživanje u internacionalnom okruženju i konstantno učenje i napredovanje. Microsoft razvojni centar u Beogradu naglašava vrednosti diverziteta i inkluzivnosti, težeći ka stvaranju timova sa različitim profilima, obrazovanjem, kulturama i perspektivama.

U duhu podrške raznolikosti, Microsoft razvojni centar u Srbiji već osam godina sprovodi inicijative poput Women know IT, podstičući devojke da se upuste u IT industriju. Takođe, svoje delovanje proširili su i na internacionalno zapošljavanje kako bi dalje širili misiju i doprineli lokalnom ekosistemu.

Osim atraktivnih pozicija, Razvojni centar nudi i konkurentske benefite, uključujući najbolja zdravstvena osiguranja, podršku porodiljskog odsustva za majke i očeve, različite društveno-korisne aktivnosti, fleksibilan rad, obimne resurse za dalje učenje i usavršavanje.

