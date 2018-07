MobileMonday o putovanjima i oko njih

Prvi MobileMonday događaj u 2018. godini pod nazivom Putovanja i tehnologija, koji će se održan je 2. jula u Kulturnom Centru GRAD. Tema druženja su bile mobilne tehnologije i njihova upotreba u svim aspektima putovanja u inostranstvu.

Uobičajena tri izlaganja započeo je Eric Muth s temom “How to be a Mobile Worldman!” u kojoj je govorio o raznim aspektima korišćenja mobilnih tehnologija tokom putovanja, počevši od njegovog planiranja, preko prijatnijeg doživljaja samog putovanja, do sumiranja utisaka i rezultata puta.

O jednom od najbolnijih iskustava na putovanjima, nedostatku baterije, govorio je Branko Budanović iz kompanije Sunthetic. Njihov inovativni poklopac sa solarnim punjačem, trebalo bi da reši ovaj problem, barem onih globetrotter-a koji koriste Apple telefone. Gospodin Budanović, ipak se najviše osvrnuo na mukotrpan put realizacije jednog inovativnog projekta, ten a moguće zamke i moguće uzročnike prolongiranja realizacije.

Ipak, najviše nam se dopalo središnje izlaganje Đorđa Vuksanovića pod nazivom “Probudi(ti) spavače” u kome je vrlo ilustrativno prikazao uzroke pada profita Telco kompanija tokom poslednjih godina i razloge zbog kojih je Vip mobile najpre uveo NEO tarife s neograničenim razgovorima i porukama (razlikuju se samo po raspoloživoj količini prenesenih podataka), a ove godine korisnicima ponudio i 1 GB prenos podataka kada se nalaze u romingu, u 30 najposećenijih zemalja iz Srbije.

Iako su i ostali operateri ubrzo izašli sa ponudama u kojima nude više svojim korisnicima, očigledno je da neko mora povremeno da “probudi” tržište, a Vip mobile je očigledno napravio dobar potez, što se odrazilo I na značajno povećanje broja zahteva za prenos broja u Vip.

Mobile Monday (mobilni ponedeljak) je projekat koji razvija saradnju, inovaciju i diskusiju u oblasti telekomunikacija i mobilne telefonije, a realizuje se kroz seriju jednodnevnih događaja, ponedeljkom, u više od 100 gradova širom sveta.

