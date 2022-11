Motorola Edge 30 Neo – Purpurno maleno

Nova Motorola Edge 30 serija telefona nudi ponešto za svakoga, a posebno je zanimljiv model Neo, idealan za sve koji žele laku upravljivost jednom rukom.

Motorola Edge 30 Neo je osmišljen kao minimalistički spoj modernog dizajna i tehnologije i kao takav ostavlja upečatljiv utisak. Telefon izuzetno odudara od današnjeg proseka, u pozitivnom smislu – dijagonala od 6,28 inča, masa od svega 155 grama, oblik takav da se telefon lako drži i nosi u ruci, sve je tako osvežavajuće u odnosu na današnje „grdosije” koje uglavnom startuju od 6,7 inča pa naviše.

Tome treba dodati i vanserijske boje koje su odabrane za Edge 30 Neo. Među njima se posebno izdvaja purpurna Very Peri boja, koja je licencirana i predstavlja rezultat saradnje s čuvenim Pantone institutom. Oni su skupa radili na boji koja se poklapa s brendom i strategijom, te došli do ovakvog izdanja, kakvo smo i imali na testu – moramo reći da je utisak u praksi izvanredan i telefon je zaista vrlo upečatljiv. Usklađenost boja telefona se proteže sve do radne površine i pozadina, odnosno dominantnih boja u menijima softvera. Tu su i korisni elementi dizajna, poput LED kruga na zadnjoj kameri koji se pali na različite načine i sugeriše da li je stiglo neko obaveštenje.

Vizuelni užitak upotpunjava vrlo dobar P-OLED ekran visoke rezolucije, kome su odlika prilično izraženo zaobljeni ćoškovi. Takođe, pohvaljujemo prisustvo visoke stope osvežavanja od 120 Hz. Za performanse je zadužen Snapdragon 695 5G čipset, koji je ove godine postao dominantan izbor svih proizvođača u srednjoj klasi.

Za 8 GB radne memorije i 128 GB skladišnog prostora nema se šta prigovoriti. Nema slota za proširenje memorije, a kad smo već tu, spomenimo da nema ni 3,5-mm audio-konektora. Zato su tu korektni stereo-zvučnici. Skener otiska prsta je smešten ispod ekrana.

Sistem Android 12 na Edge 30 Neo telefonu

Telefon pokreće operativni sistem Android 12 uz MyUX dodatke. Sve funkcioniše veoma dobro i iskustvo je na visokom nivou. Hardver je dovoljno snažan da pokreće sve što prosečnom korisniku može zatrebati. Postoje razne softverske optimizacije koje donose razne mogućnosti i funkcije koje olakšavaju svakodnevnu upotrebu telefona, a koji ne postoje kod konkurenata. Takođe, tu je i Ready For mogućnost, kojom možete povezati telefon na monitor ili tablet i koristiti ga poput računara, što je sjajna opcija iz mnogo razloga, bilo za multimedijalnu, bilo za poslovnu primenu.

Kamera sistem je jednostavan, a opet – veoma dobar! Čak smo prijatno iznenađeni odsustvom onih „makro 2 Mpx” ili „8 Mpx ultrawide” senzora, tako uobičajenih u srednjoj klasi. Zapravo, mali broj senzora rezultuje dopadljivim dizajnom kamera, te omogućava pomenutu opciju LED notifikacija na zadnjoj kameri. Koriste se senzori od 64 Mp i ultraširokougaoni od 13 Mp. Stabilizacija je prisutna, kao i fazni autofokus. Fotografije su vrlo dobre, dinamički opseg je širok, detalji i oštrina su na dobrom nivou. Jedino fali 4K snimanje, koje nije prisutno ni na jednom telefonu sa Snapdragon 695 čipsetom. Prednja kamera od 32 Mp takođe veoma dobro obavlja svoj posao.

Baterija u telefonu ovog formata ne može biti preterano velikog kapaciteta, ali je 4020 mAh dovoljno za celodnevnu upotrebu, a brzo punjenje od čak 68 W omogućiće veoma brzu dopunu baterije. Lepo iznenađenje se da naslutiti iz poklona – do daljeg se uz telefon daje Lenovo Smart Clock 2 pametni stoni sat, sa bežičnim punjačem – da, telefon podržava bežično punjenje, što je prava retkost u ovoj klasi. Svega 5 W, ali sasvim dovoljno da u bilo kom trenutku spustite telefon i da se baterija ne troši, već da se puni.

Glavni utisak o ovom telefonu jeste da je veoma poseban i da će odluka o kupovini biti donošena na osnovu toga što je reč o veoma kompaktnom uređaju kojim je zgodno rukovati, odlično dizajniranom i veoma upotrebljivom za svaki dan. Nije rekorder praktično ni u čemu, ali se to od njega i očekuje, već upravo ono što smo dobili, da bude dobar all-rounder.

