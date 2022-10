Musk planira otpuštanje većine zaposlenih u Twitteru

Twitter se sprema za otpuštanja bez obzira da li će Elon Musk kupiti kompaniju.

Smanjenje broj zaposlenih

Musk je rekao potencijalnim investitorima da planira da otpusti 75 odsto zaposlenih u Twitter-u, po završetku planirane kupovine. Takav plan bi verovatno deformisao rad kompanije, smanjio sposobnost moderiranja sadržaja kao i bezbednost i sigurnost korisnika.

Takođe, interni dokumenti otkrivaju da je pre dogovora sa Musk-om, sadašnje rukovodstvo kompanije planiralo da „smanji platni spisak kompanije“ za oko 800 miliona dolara.

To bi predstavljalo relativno skromno smanjenje radne snage od 25 procenata. To smanjenje bi uticalo samo na oko 1.900 zaposlenih. Takođe, došlo bi do većih promena u infrastrukturi i do zatvaranja data centara.

Musk-ovo plan bi bio “nezamisliv”, rekao je za Edwin Chen. Chen je ranije bio zadužen za Twitter-ovu neželjenu poštu i zdravstvene metrike.

„To bi bio kaskadni efekat“. ,„Usluge bi padale a ljudi koji bi ostali bez institucionalnog znanja da ih ponovo podignu bili bi potpuno demoralisani“, rekao je Chen.

Na pitanje o potencijalnim otpuštanjima na sastanku gradske skupštine Twitter-a u junu, Musk je rekao da se zalaže za smanjenje broja zaposlenih. On je tvrdio da ne vidi zašto radnici sa lošim učinkom treba da ostanu zaposleni.

Takođe, Musk se založio za ublažavanje ograničenja moderiranja sadržaja i omogućavanje ponovnog aktiviranja ranije zabranjenih naloga.

Prema izveštajima, generalni savetnik Sean Edgett, rekao je osoblju da su se diskusije o uštedi troškova dogodile ranije ove godine. Takođe, on je naveo da su te diskusije prestale „kada je potpisan sporazum o spajanju“. On je dodao da od tada nije bilo planova za otpuštanje zaposlenih.

Izvor: Engadget

