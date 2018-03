Musk predstavio viziju gradskog prevoza budućnosti

Elon Musk, generalni direktor kompanija SpaceX i Tesla, predstavio je u video snimku na Twitteru svoju ideju o tome kako će izgledati gradski saobraćaj u budućnosti.

Prema toj ideji postojaće podzemni tuneli koji će rešavati problem gužvi u saobraćaju i ubrzavati prevoz pešaka. Ovim projektom baviće se kompanija The Boring Company i sprovešće, kako se najavljuje, revoluciju u gradski saobraćaj.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018