Nagrada za New Moment na internacionalnom festivalu kreativnosti u Lisabonu

Agencija New Moment New Ideas Company osvojila je bronzanu nagradu u kategoriji PRINT na Internacionalnom festivalu kreativnosti “Lisabon Advertising Festival” za rad Kraj škole. To je ujedno i jedini nagrađeni rad u kategoriji Print na ovogodišnjem festivalu.

Lisabonski međunarodni festival dodeljuje globalne nagrade za kreativnost u advertajzingu, sa misijom da nagradi najbolje na svetu, ali i one najkreativnije radove u svakom regionu. Festival koji se ove godine održao po osmi put prepoznat je po prestižnim članovima žirija, kao i po tome što je okupio neka od najvećih svetskih imena iz domena marketinga i kreativnosti.

Na čelu kreativnog tima nagrađenog rada su Veljko Golubović, izvršni kreativni direktor i Igor Milovanović, Head of Art.

„Zahvalan sam i počastvovan priznanjem, ali i prilikom da skenemo pažnju na teror koji se ne sme ponoviti i posle kojeg dugo i duboko gledamo u prazno“, rekao je Milovanović, dok je Golubović dodao da je zadatak kreativnosti je da bude relevantna, pravovremena, da izazove emotivnu reakciju i podstakne sve nas da svet činimo boljim.

„U tom smislu, nagrade nisu same sebi cilj, ali internacionalna priznanja potvrđuju da dobru ideju, važnu temu i emociju prepoznaju ljudi iz celog sveta“, zaključio je Golubović.

Rad Kraj škole, kreiran uz pomoć veštačke inteligencije sa nepostojećim likovima, predstavljao je reakciju na tragični događaj u beogradskoj osnovnoj školi maja ove godine i objavljen je na naslovnoj strani magazina Nedeljnik. „Globalni festivali su najznačajnija platforma za prepoznavanje kreativnosti sa naših prostora. Lisabonski festival obiluje brojnim radovima iz celog sveta i velika je čast biti jedna od retkih, ako ne i jedina agencija iz našeg regiona koja je osvojila nagradu na ovom festivalu svetskog ranga. Nadamo se da će ovo priznanje podstaći veće prisustvo i značaj srpske i balkanske kreativnosti u svetu“, izjavili su Žarko i Lazar Sakan u ime New Momenta.

