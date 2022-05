Najbolje Star Wars igre: Dark Forces

U maju se obeležava dan Ratova zvezda, pa svi već znaju za „May the 4th be with you“. Radi se o tradiciji koju poštuju svi ljubitelji franšize, ali i o dobrom trenutku da se podsetimo koje su to najbolje video igre s junacima iz ovog serijala.

Jedna od njih je sigurno i Star Wars: Dark Forces iz daleke 1995. godine. U pitanju je pucačina u prvom licu, koju mnogi nazivaju „najboljom Star Wars igrom svih vremena“, ali se mišljenja tu naravno razlikuju. Tu tvrdnju objašnjavaju time da je igra „stvarnija“ od drugih, i da izgleda kao da ju je neko istresao iz filma Empire Strikes Back.

Ovu igru vole i zbog toga što prati originalni Star Wars dizajn, što je poželjno kada se neki naslov zasniva na jakoj franšizi. To znači da sve u Dark Forces – od oružja do zidova – izgleda kao delo dizajnera koji su radili na prvim filmovima Georgea Lucasa ( na primer Ralph McQuarrie). Samo je to dovoljno da se ovaj stariji naslov isproba, naravno akao ste ljubitelj ovog sveta.

Izvor: Kotaku

