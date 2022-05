Najbolje Star Wars igre: The Force Unleashed

U maju se obeležava dan Ratova zvezda, pa svi već znaju za „May the 4th be with you“. Radi se o tradiciji koju poštuju svi ljubitelji franšize, ali i o dobrom trenutku da se podsetimo koje su to najbolje video igre s junacima iz ovog serijala.

Jedna od njih je sigurno i Star Wars: The Force Unleashed iz 2008. godine. U pitanju je akciona avantura, a u vreme kad se pojavila se očekivalo da donosi nešto sveže, bolje – najviše zbog tehnologije, budući da je došla s Digital Molecular Matter koji se koristi i za specijalne efekte u filmovima. Dakle, obećavalo se mnogo, što je uvek rizično, jer igrači onda i očekuju puno, ponekad previše.

Kao što to obično biva, neka obećanja su ispunjena, druga ne. Priča se odvija između treće i četvrte epizode i prilično je dobro formirana, te se čak i malo širi izvan poznatih okvira, i to vrlo solidno. S druge strane, neki detalji u igri nisu izvedeni najbolje (tu je na primer problem s predmetima koji su korisni za tok igre – previše ih je), ali se uprkos svemu ovaj naslov ipak svrstava u bolje Star Wars gejming epizode, pa bi ga svakako trebalo isprobati.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet