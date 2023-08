Najbolji način da očistite Windows 10

Čišćenje računara je suštinski zadatak koji nikada ne biste trebali zanemariti, posebno ako želite da vaš uređaj radi nesmetano i da održava svoje vrhunske performanse.

Pet lakih koraka

Ali kako tačno čistite Windows 10? U ovom članku ćemo vam pružiti vodič korak po korak koji će vam pomoći da efikasno očistite svoj Windows 10 računar.

Korak 1: Deinstalirajte programe koji vam više nisu potrebni

Prvi korak u čišćenju Windows 10 računara je uklanjanje svih programa koji vam više nisu potrebni. Da biste to uradili, jednostavno idite na Control Panel, kliknite na Programs and Features, a zatim izaberite programe koje želite da deinstalirate. Ovo je odličan način da oslobodite prostor na hard disku i uklonite sve potencijalno štetne programe.

Korak 2: Koristite Disk Cleanup

Disk Cleanup alat je odlična ugrađena funkcija u Windows 10 koju možete koristiti za uklanjanje nepotrebnih fajlova i čišćenje hard diska. Može vam pomoći da oslobodite prostor na hard disku i poboljšate performanse računara.

Da biste koristili Disk Cleanup, pritisnite taster Windows + S, otkucajte “Disk Cleanup”, a zatim izaberite alatku. Izaberite drajv koji želite da očistite, a zatim kliknite na OK. Alat će analizirati vaš hard disk i pokazati vam listu fajlova koje možete da izbrišete. Izaberite one koje želite da uklonite, a zatim kliknite na OK.

Korak 3: Izvršite Full System Scan

Potpuno skeniranje sistema je neophodno za čišćenje vašeg Windows 10 računara. Može vam pomoći da identifikujete zlonamerni softver, viruse ili druge štetne programe koji mogu da izazovu probleme sa performansama vašeg računara.

Da biste izvršili potpuno skeniranje sistema, idite u aplikaciju Windows Security, izaberite Virus and threat protection, a zatim kliknite na Scan options. Izaberite opciju Full scan, a zatim kliknite na Scan now. Skeniranje može potrajati, pa budite strpljivi i sačekajte da se završi.

Korak 4: Očistite registry

Windows registry je ogromna baza podataka koja sadrži informacije i podešavanja za vaš operativni sistem i instalirane programe. Vremenom, može da postane naduvan, uzrokujući probleme sa performansama vašeg računara. Čišćenje vašeg registry-a je suštinski korak u optimizaciji vašeg računara.

Postoji nekoliko programa za čišćenje registry-a dostupnih na internetu, ali preporučujemo korišćenje programa od poverenja kao što je CCleaner. Pomoći će vam da identifikujete i uklonite sve nepotrebne ili oštećene unose u registry-u koji mogu uzrokovati probleme sa performansama vašeg računara.

Korak 5: Ažurirajte drajvere

Ažuriranje drajvera je suštinski korak u čišćenju vašeg Windows 10 računara. Može vam pomoći da poboljšate performanse računara i rešite sve probleme sa kojima se možete suočiti.

Da biste ih ažurirali, idite u Device Manager, kliknite na uređaj koji želite da ažurirate, a zatim izaberite Update driver. Windows će automatski potražiti i instalirati najnoviji drajver za vaš uređaj.

Izvor: Thetechedvocate

