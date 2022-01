Najbolji proizvodi 2021. godine 3/8 – Štampači, projektori, zaštita

Kraj godine je tradicionalno vreme za pregled najinteresantnijih proizvoda s kojima smo se u prethodnih 12 meseci susreli. Na listi koju već godinama objavljujemo našli su se proizvodi koji su ostavili na nas najveći utisak. Nisu to samo najbrži i najskuplji modeli, već i oni koji su svojom pojavom uticali na celokupno tržište ili doneli neku novu ideju.

Najbolji štampači, projektori i bezbednosni proizvodi

Liste smo podelili u nekoliko kategorija, a u svakoj od njih našli su se proizvodi koji jasno segmentiraju tržište. Za razliku od prethodnih godina, kada smo uključivali i proizvode koji nisu dostupni u našim prodavnicama, ovog puta smo rešili da delujemo lokalno – lista je sačinjena isključivo od proizvoda koje je moguće (ili je makar tokom godine bilo moguće) kupiti kod nas.

Štampači i projektori

Fokus na ovogodišnjim modelima štampača je u količini odštampanih stranica s jednim punjenjem kertridža ili tonera. A u tom segmentu posle dugo vremena konačno smo videli neka inovativna rešenja, koja će možda promeniti način na koji već decenijama funkcionišu laserski i inkjet štampači. Kod projektora je takođe vidljiv kvalitativni pomak u postojanosti uređaja, osvetljenosti, rezoluciji i maksimalnim dimenzijama projektovanih slika.

Laserski štampač: HP Neverstop Laser MFP 1200W

Neverstop je prva serija laserskih štampača na svetu bez klasičnog kertridža. Ako mnogo štampate, HP Neverstop je savršen za vas. Ova serija, a posebno HP Neverstop Laser MFP 1200W, donosi do 80 procenata uštede na toneru, čime se dobija i najniža cena štampe. Revolucionarni dizajn omogućava dopunu tonera za samo nekoliko sekundi i to bez otvaranja štampača, a već i fabričko punjenje obećava do 5.000 odštampanih stranica, što je i više od kapaciteta klasičnih tonera koji se dobijaju uz novi štampač. Uz sve to MFP 1200W je klasičan multifunkcionalni mono uređaj koji ima mogućnost skeniranja, kopiranja i štampe, pa je zgodan za kućna i manja poslovna okruženja.

CENA: 34.000 din.

Inkjet štampač: Epson EcoTank L8180

Epson EcoTank L8180 je multifunkcionalni inkjet uređaj koji podržava štampu fotografija do A3 formata. Štampač može da se veže direktno na računar, na mrežu preko LAN-a ili bežično, a fotografije i dokumenta za štampu mogu da se preuzimaju i sa SD kartica ili USB diskova. Jedna od velikih prednosti EcoTank tehnologije je veliki broj odštampanih stranica – u ovom slučaju, moguće je odštampati 1.800 crno-belih fotografija sa bočicom crne boje koja se dobija uz štampač ili 1.800 stranica sa isporučenom bočicom mastila u boji. Pored štampe, ovaj uređaj može da se koristi i za skeniranje i kopiranje dokumenata i fotografija.

CENA: 85.000 din.

Projektor: Epson EH-TW750

Epson HE-TW750 je u ovom trenutku optimalan izbor među projektorima. Može da se upotrebljava i u kućnim uslovima i u školama, salama za sastanke, kafićima… Dobar kvalitet slike i u dnevnim uslovima smanjuje potrebu za efikasnim zamračenjem, a uz to donosi i Full HD projekciju po veoma prihvatljivoj ceni. Poseduje dugotrajnu lampu koja može da izdrži čak 18 godina svakodnevnog gledanja po jednog filma ili oko pet godina ako se projektor koristi kao zamena za televizor. Maksimalna dijagonala slike je impresivnih 300 inča, a 3LCD tehnologija donosi do tri puta bolje osvetljenje slike (3.400 lumena) u odnosu na klasične lampe ili laserske projektore. Kontrast 16.000:1 obezbeđuje jasno definisane senke i pravu crnu boju. Na raspolaganju su dva HDMI ulaza, preko kojih možete da povežete računar, Blu-ray plejer, konzolu za igru ili bilo koji drugi standardni izvor slike. A zahvaljujući iProjection aplikaciji i ugrađenoj Miracast tehnologiji, čak i mobilni telefon može da postane bežični izvor projektovanog signala.

Cena: 95.000 din.

Zaštita

U domenu zaštite, zbog sve većeg broja hakerskih napada, više nego ikad ranije bitno je da na svom računaru imate neki sistem zaštite. To ne mora da bude hardverski firewall – često je dovoljno odabrati i dobar softverski alat koji će sasvim lepo obaviti svoj posao. Pri tome, ova zaštita ne mora da bude skupa…

Antivirus: Kaspersky Total Security

Kaspersky je jedan od rodonačelnika antivirusnih rešenja i već decenijama čuva naše računare od raznih pretnji. Efektivno identifikuje, blokira i eliminiše najrazličitije pretnje bez vidljivog uticaja na performanse sistema. Takođe, u pitanju je relativno jeftin softver za zaštitu, pa ne postoji razlog da ga ne instalirate u nekoj od potpunijih verzija. Bazična verzija, Kaspersky Anti-Virus, donosi osnovni antivirus, zaštitu od ransomware napada i od crypto malware-a. Internet Security verzija podržava različite operativne sisteme, a dodaje i zaštitu od “preuzimanja” Web kamere i pokušaja phishing napada. Ova verzija ima i enkriptovani browser koji može da se koristi prilikom pristupa online bankarskom sistemu zbog dodatnog nivoa zaštite prilikom obavljanja različitih finansijskih transakcija. Total Security je najkompletniji paket i on uključuje sve pomenute funkcije, kao i GPS lokator dece, password manager i još neke dodatne opcije.

CENA: 1500-4000 din godišnje

Besplatan VPN: ProtonVPN

ProtonVPN je jedini besplatan softverski VPN proizvod koji zaista funkcioniše. Naravno da postoje neka ograničenja u odnosu na plaćenu verziju, kao što su manji broj dostupnih VPN servera i mogućnost instalacije samo na jednom uređaju, ali za razliku od drugih “besplatnih” rešenja ne ograničava protok ni brzinu, nema reklama i ne čuva logove online aktivnosti. Program postoji za sve desktop i mobilne operativne sisteme i slobodan je za preuzimanje, a jedino što je potrebno za njegovo funkcionisanje jeste otvaranje besplatnog naloga. Ako poželite više mogućnosti, kao što je više podržanih VPN servera ili upotreba na više uređaja, uvek možete da pređete i na komercijalnu verziju.

Podelite s prijateljima

Tweet