Najbolji šešir u Diablu pojavio se u Diablu 4

Izgleda da Diablo 4 ima najmoćniji šešir Diablo 2, pošto je Blizzard sada potvrdio Harlequin Crest drop u novom akcionom RPG-u.

Shako se vratio!

Harlequin Crest možda nije ime koje vam mnogo znači ako niste igrali stotine sati Diablo 2 ili Diablo 2 Resurrected, ali jedinstveni šešir – koji su veterani zvali Shako za klasu stvari na kojoj je bio zasnovan – bio je osnovni element skoro svake moćne gradnje. Blizzard-ov direktor za razvoj globalne zajednice za Diablo, Adam Flečer, potvrdio je Harlekin Crest drop za korejske igrače preko Tvitera: „Mogu potvrditi da zaista imaju Harlekin Crest :)“, rekao je on.

To nasleđe će verovatno živeti, jer je Diablo 4 Harlequin Crest zver. Ima bonus za sve što svak klas bild želi: život, generisanje resursa, svaku pojedinačnu statistiku, smanjenje kuldauna, smanjenje štete i neverovatnih +4 ranga za sve vaše veštine.

Kako dobiti Harlekin Crest u Diablo 4? To za sada nije 100% jasno, ali trenutno razmišljanje je da – gde god da se pojavi – neće pasti sve dok ne pređete nivo 90, bilo da pada u tamnicama noćnih mora ili u poslednjem dometu igre .

Shako je bio nezaobilazna stavka za Diablo 2 igrače, lako najskuplji šlem u igri, i daleko najbolji u slotu za endgame igru na najvećoj težini. Imao je izuzetno snažan bonus za magično pronalaženje, za pokretanje, što je značilo da je popunjavanje ostatka vašeg endgame build-a bilo lakše ako ste rano dobili Harlequin Crest. To je takođe, u Diablo 2, a posebno u Resurrected-ovom svetu deljenja opreme između likova, bio neverovatno svestran komad. Bio je to najbolji šešir za sve.

Usput, ako ste osoba koja ide u lov na legendarnu opremu, ne možemo dovoljno preporučiti da uključite napredne opise alata za indikatore opsega statistike, jer će vam to dati do znanja da li da zadržite stvari za vađenje ili za ponovno rolanje. Jer, verujte nam, to zlato će vam trebati kasnije.

