Najkorisnija aplikacija za Motorola telefone

Motorola Rescue and Smart Assistant Tool (LMSA) sa punim pravom može poneti titulu najvažnije aplikacije za Motorola telefone. U pitanju je aplikacija za Windows koja sadrži mnoštvo funkcija koje mogu olakšati život kada je u pitanju vaš pametni telefon.

Zahvaljujući naprednim opcijama, LMSA može da reši veliki broj softverskih i hardverskih nedoumica sa kojima možete da se susretnete tokom korišćenja smartfona. Ono što će najvećem broju vlasnika Motorola telefona sigurno biti najvažnije, jeste mogućnost preuzimanja softverskih apdejta bez čekanja da on postane dostupan u nekoj zemlji ili kod određenog operatora.

Međutim, to je samo delić mogućnosti koje LMSA pruža zahvaljujući brojnim drugim opcijama koje korisnicima pomažu da svakodnevno korišćenje telefona bude što lakše, a njegove mogućnosti maksimalno iskorišćene. Drugim rečima, Motorola Rescue and Smart Asistant predstavlja centralu unutar koje možete obaviti najvažnija podešavanja telefona i rešiti sve nedoumice do kojih može doći.

Apdejt verzije softvera

LMSA vam dozvoljava da direktno instalirate fabrički OS na vaš uređaj. Takođe, brojni apdejti se korisnicima šalju u talasima, i samim tim, ne dobijaju ih svi u isto vreme.

Na svu sreću, ovaj period čekanja vrlo lako možete da preskočite i ručno instalirate najnoviji apdejt na vaš Motorola telefon preko LMSA alata.

Provera hardvera

Ako kamera ili mikrofon na telefonu prestanu da rade, pronalaženje izvora problema može biti zahtevan zadatak. LMSA to može da obavi umesto vas, ili majstora.

Ovaj alat rešava sve hardverske probleme i ukazuje na moguće uzroke hardverskih problema na telefonu – a sve se obavlja uz pomoć posebne interaktivne aplikacije za testiranje unutar LMSA.

Bekapovanje/vraćanje podataka

U slučaju da vršite određene softverske modifikacije na telefonu, gubljenje podataka je visoko na listi mogućih problema sa kojima možete da se suočite.

Zbog toga, stručnjaci preporučuju bekapovanje podataka pre izvođenja bilo kakvih softverskih promena. LMSA nudi bekapovanje svih sadržaja na telefonu samo jednim klikom. Zahvaljujući ovom alatu, vrlo lako možete da povratite sve svoje dragocene podatke u bilo kom trenutku.

Motorola Rescue and Smart Assistant tool možete preuzeti na zvaničnoj stranici ili klikom na link! Aplikacija je kompatibilna sa Windows 7 (64-bitni) i novijim verzijama ovog operativnog sistema.

