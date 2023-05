Najstrašniji podkasti: The Magnus Archives

Za podkast se prvi put čulo sada već davne 2004. godine, a za rodonačelnike se smatraju Adam Curry i Dave Winer. Termin je upotrebljen u februaru te godine, u članku Zvučna revolucija na portalu The Guardian – kao kovanica sklopljena od naziva uređaja iPod i termina broadcasting (emitovanje). Od tada služi za sve i svašta, pa i za horor.

The Magnus Archives je počeo još 2016. godine, pa od tada prati Jonathana Simsa – arhivistu s Magnus instituta. Nije to obična institucija, jer se sve vrti oko jezovitih natprirodnih događaja. Simsov napukli glas se u sve to uklapa, što pričama daje punoću, iako su ispričane bez kićenja i ulepšavanja – doduše u hororu nema mnogo mesta za lepotu.

Podkast pre svega karakterišu jak autorski pečat i sposobnost da zabavi i informiše. Važna je i jaka emotivna veza sa slušaocima jer stvara poverenje, baš kao što su nekad radili oni koji su pričali priče okupljenima oko vatre. Glas je tu najvažniji, a bilo bi zanimljivo da se uskoro pojavi i neki domaći horor podkast.

