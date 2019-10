Najveći 3D štampač na svetu odštampao ceo brod

Za razliku od tradicionalne proizvodnje, 3D štampanje omogućava ljudima da stvaraju razne vrste predmeta i oblika koje možda nije moguće stvoriti tradicionalnim metodama. U tom duhu videli smo kako se 3D štampanje može koristiti u medicinske svrhe, za 3D štampanja živih tkiva ili prilagođenih gipseva. Takođe smo videli da se koristi za proizvodnju vozila, poput motocikla.

Došlo se dotle da zaista ne iznenađuje saznanje da bi naša transportna vozila mogla ubuduće biti 3D štampana. U tom kontekstu možemo da zahvalimo radu istraživača sa Univerziteta u Mejnu koji su uspeli da 3D odštampaju čitav brod. Za taj poduhvat tim je istovremeno oborio tri svetska rekorda.

Ukoliko ste mislili da je štampanje celog brodića impresivno, kako tim sa univerziteta navodi, čini se da to nije najveći objekat koji njihov štampač može da štampa. Navodno ako se iskoristi do krajnjih granica, može da štampa predmete dužine do 30 metara, širine sedam metara i visine tri metra.

3D štampanje je prilično neverovatno, jer je brodić koji bi inače trebalo da se sastavlja nedeljama ili mesecima, napravljen za tri dana. Ovakav način upotrebe ove tehnologije nije novina, jer su američki marinci 2018. godine uspeli da 3D odštampaju betonske barake za 40 sati.

Izvor: Ubergizmo