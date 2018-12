Najznačajnija fotografija u istoriji čovečanstva napunila 50 godina

Najpoznatija fotografija koja je napravljena u kosmosu – Earthrise – napunila je 50 godina. Tokom vremena je postala toliko poznata da se danas smatra jednim od opštih mesta u svetskoj kulturi, a naučnici ističu da je imala veći uticaj na čovečanstvo od bilo koje druge fotografije.

Fotografija nije prethodno planirana, a napravio ju je astronaut Bill Anders tokom misije Apollo 8, te prizor opisao kao „jedinu boju u kosmosu.“ Apollo 8 misija iz 1968. godine bila je ključna u trci do Meseca, te istorijski let kolosalne rakete Saturn V, koja je pre toga testirana samo dva puta. To je ujedno bila i prva letelica koja je uspela da napusti polje Zemljine gravitacije, te stigne do nekog drugog nebeskog tela.

Fotografija je prvi put objavljena početkom 1969. godine, te inspirisala prvi Dan planete Zemlje koji je obeležen 1970. godine, te se od tada obeležava svakog 22. aprila. To je ujedno bio i prvi korak u razvijanju ekoloških pokreta širom sveta, budući da su mnogi uspeli da dožive osećaj samoće u kosmosu koji su astronauti opisivali, te veliku želju za povratkom na rodnu planetu. Šira slika, koja je čoveku neophodna da bi razumeo ono što zna samo u teoriji, ilustrovala je položaj Zemlje u beskonačnom univerzumu, te čovečanstvu ukazala na činjenicu da je to jedini dom koji za sada ima.

Izvor: Engadget

