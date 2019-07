NASA objavila mapu 4.000 planeta koje su otkrivene izvan našeg solarnog sistema

Iako danas izgleda neverovatno, sve do skoro nismo imali pouzdane dokaze da izvan našeg Solarnog sistema postoje druge planete, poznatije kao „egzoplanete“. Prva je otkrivena tek 1992. godine, a od tada se spisak povećavao, te su novi svetovi dodavani na listu dalekih planeta.

Tokom poslednje decenije su se uz pomoć nedavno penzionisanog Kepler Space teleskopa otkrića ubrzala, pa je u junu 2019. spisak dostigao 4.000 planeta. To je veliko dostignuće za period koji je kraći od jednog ljudskog života, pa je NASA u tu čast odlučila da objavi video koji ilustruje gde je i kada koja egzoplaneta otkrivena.

Nakon što je Kepler teleskop završio svoju misiju 2018. godine, njegovu ulogu preuzeo je Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), te je već otkrio 700 novih kandidata koji bi trebalo da ponesu titulu novootkrivenih planeta. Očekuje se da se do kraja godine u kosmosu nađe i European Characterizing Exoplanets Satellite (CHEOPS), dok bi NASA-in James Webb Space teleskop u misiju trebalo da se uključi do 2021. godine. Instrumenti neće služiti samo za detektovanje potencijalnih egzoplaneta, već će biti u stanju i da odrede u kakvom su stanju, te da li imaju uslove koji bi mogli da podrže život kao na Zemlji.

Izvor: CNet

Podelite s prijateljima

Tweet