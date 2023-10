NASA želi lunarnu stanicu na Mesecu do 2040. godine

Artemis program koji je NASA započela, ima zadatak da nakon više od pola veka ponovo dovede ljude na Mesec. Ako sve bude po planu, to će se desiti tokom 2025. godine. Za razliku od prošlog puta, NASA planira ostanak na Zemljinom satelitu, što znači izgradnju lunarne stanice i dugoročne operacije na površini Meseca. Stoga su nedavno objavljeni i planovi za lunarne domove, a potpisano je i partnerstvo sa kompanijom Icon, koja će ih projektovati i izgraditi.

Plan je nazvan Project Olympus, a očekuje se izgradnja prvih građevina na mesecu već do 2040. godine. Icon uveliko radi na tehnologiji koja bi (možda) omogućila 3D štampanje ovih objekata. Delovi građevina će se praviti na Mesecu, a smatra se da će njihova proizvodnja tehnologijom 3D štampe biti brža i ekonomičnija nego da se koriste tradicionalne metode gradnje.

NASA planira da se prvo na Mesec prenese velike 3D štampače, koji bi upotrebljavali dostupne materijale sa Meseca za gradnju. Icon 3D printeri za građevinarstvo već su se dokazali na našoj planeti, a kompanija mora da smisli način kako da ih zaštiti od radijacije i kako da budu operativni na ekstremnim temperaturama. Početkom sledeće godine, NASA će jedan Icon 3D printer postaviti u specijalnu test komoru u Mashall Space Flight Center-u, u kome će biti simulirani uslovi kao na Mesecu.

Icon smatra da će moći da iskoristi lunarno tlo kao materijal za 3D štampač. Međutim, za sada je nepoznanica kako će se taj materijal ponašati u dugoročnim uslovima eksploatacije. Lunarna prašina je ekstremno abrazivna, pa postoji bojazan da bi mogla da ošteti 3D štampač tokom procesa štampe. To je i razlog zašto su istraživanja počela ovako rano – ako se ispostavi da nije moguće upotrebljavati lunarno tlo, biće dovoljno vremena da se pronađe neka alternativa.

Naravno, pre početka gradnje prve građevine na Mesecu, NASA će izvršiti seriju testova, ali to će biti nakon završetka Artemis programa. Za sada, lansiran je Artemis I, što je bio let bez posade i prvi test lansirnog sistema. Artemis II će imati ljudsku posadu, i njegov let se očekuje tokom sledeće godine, a Artemis III bi trebao da ponovo odvede ljude do Meseca. Nakon toga, NASA planira da na Mesecu napravi postolje za sletanje, gde bi se donosila oprema (uključujući i pomenute 3D printere), koje će verovatno na Mesec nositi SpaceX Starship rakete. To će sve biti priprema za početak gradnje domova i laboratorija na Mesecu i početak dugotrajnog boravka ljudi na njemu.

