NASA zvanično najavila ljudske ekspedicije koje će krenuti put Marsa

Već neko vreme se govori o misiji Mars 2020, te Artemis, a u pitanju su projekti zahvaljujući kojima će biti moguće sigurne misije sa ljudskom posadom – letovi čiji će cilj biti Crvena planeta. Nedavno su i zvanično najavljene ljudske misije koje će krenuti put Marsa, možda ne sutra, ali u budućnosti koju je moguće zamisliti.

Od rođenja svesti ljudska bića istražuju svet oko sebe, pa su sada spremna da svoju radoznalost prošire dublje u kosmos, a uprkos tome što ni matičnu planetu nisu razumela do kraja. U tom procesu važnu ulogu igra i agencija NASA koja ljudske granice polako pomera ka Marsu. Već je planirano da se čovek vrati na Mesec do 2024. godine, te da to čini sve češće.

Komplikacije sa Marsom

Misije čiji je cilj Mars su nešto komplikovanije, ali bi Artemis program trebalo da omogući i to iskustvo, uz pomoć Perseverance rovera čiji je zadatak da utaba put za ljudske istraživače. Primarni ciljevi ovog robotskog rovera jesu dve istrage – jedna koja je u vezi sa proizvodnjom kiseonika iz marsovske atmosfere, te druga koja bi trebalo da omogući meteorološke prognoze na ovoj planeti.

Ističe se da čovečanstvo danas o Marsu više zna nego o Mesecu u vreme kada su prvi ljudi sleteli na ovo nebesko telo, zbog čega bi buduće ekspedicije trebalo da budu bezbednije.

