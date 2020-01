Naslednik Galaxy Fold-a mogao bi da stigne pre leta

Jedan od najpoznatijih Samsung analitičara, Max Vejnbah, objavio je da očekuje da će naslednik Galaxy Fold preklopnog telefona ugledati svetlost dana u drugom kvartalu ove godine. Tačan datum još uvek nije poznat, ali on očekuje da će se to dogoditi u periodu od početka aprila, pa do kraja juna ove godine. Prodaja bi, barem prema dosadašnjem Samsung-ovom iskustvu sa preklopnim telefonima, započela nekoliko meseci nakon toga.

Za sada nema mnogo konkretnih informacija o samom telefonu. Pretpostavlja se da će imati unutrašnji preklopni ekran veličine 8 inča, koji će moći da se adaptira za različite odnose stranica, pa će biti prilagodljiv za različite multimedijalne sadržaje i aplikacije koje su u stanju da iskoriste split-screen opciju. Ne postoje informacije o eksternom ekranu, ali s obzirom da je interni ekran kod Galaxy Fold-a veličine 7.3 inča, a eksterni 4.6 inča, očekuje se da će na novom modelu i eksterni ekran biti za nijansu veći.

Samsung aktivno radi i na dodatnom poboljšanju kontraverznog dizajna sistema za preklapanje, zbog koga je kod prvog preklopnog telefona imao mnogo problema. Očekuje se i da će na novom modelu biti integrisan i S Pen stylus. Što se tiče performansi, pretpostavlja se da će novi preklopni telefon imati Snapdragon 865 čipset, podršku za 5G i primarnu kameru rezolucije 108 MP. Druga kamera bi mogla da ima rezoluciju od 48 MP, 5x optički zum, sa softverom koji bi omogućavao do 30x zum bez vidljivih gubitaka na kvalitetu, kao i maksimalni zum od čak 100x. Treća kamera bi mogla da bude širokougana, sa rezolucijom od 12 MP, a na raspolaganju bi bio i ToF sezor. Prednja kamera će verovatno imati 40 MP.

Već neko vreme postoje indicije da bi Samsung mogao da u budućnosti spoji Galaxy S i Galaxy Note linije proizvoda, kako bi kreirao jedinstveni set flagship telefona koje bi predstavljao u prvom kvartalu svake godine. Time bi letnji period, koji je do sada bio namenjen za predstavljanje Galaxy Note telefona bio ustupljen preklopnim modelima. To se najverovatnije neće desiti ove godine, ali ako Galaxy S20 dobije S Pen, to bi mogao da bude prvi korak u tom pravcu. Takođe, integracija S Pen-a u novi preklopni telefon moglo bi da znači da Samsung testira tržište i, ako reakcije budu pozitivne, to bi moglo da bude uvod u polako gašenje Note serije.

