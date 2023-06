Našli posao samo da bi ukrali novu Zelda igru

Kada su u pitanju dugo isčekivane, blockbuster igre, mnogi gejmeri će učiniti (skoro) sve da bi ih probali i odigrali pre ostalih. A dva gejmera iz Japana su ovog puta otišli predaleko – postali su kriminalci samo da bi došli u posed The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom igre, pre nego što se ona zvanično pojavi u prodaji.

Neimenovani igrači, starosti 21 i 24 godine, smislili su način kako da „nabave“ pomenutu igru. Oni su se prijavili i dobili posao u Amazonu nekoliko meseci pre zvaničnog datuma izlaska Zelde. A kako se taj trenutak približavao, oni su jednostavno prestali da dolaze na posao.

Kada je supervizor nazvao jednog od njih, njegova majka je rekla da se njen sin nalazi kod kuće i da igra video igrice. Nakon „ubeđivanja“, on je priznao da se za posao prijavio samo da bi uspeo da što pre dođe u posed pomenute igre. I konverzacija sa drugim zaposlenim dovela je do sličnog zaključka. Jedina razlika je bila što je on osim igre, ukrao i različitu robu iz Amazon-ovog magacina, koju je želeo da preproda.

Oba mladića su otpuštena po kratkom postupku i morali su da plate odštetu i vrate ukradenu robu. Ispostavilo se da se ovakvi incidenti pojavljuju sve češće, ali da kompanije kao što je Amazon ne žele da ih objavljuju. U ovom konkretnom slučaju, supervizor je bio taj koji je insistirao na odlučnijoj reakciji kompanije, kako bi se slični slučajevi sprečili u budućnosti.

