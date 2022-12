Nastavak Avatara napravio probleme filmskim projektorima u Japanu

Jedan od bioskopa morao je da smanji brzinu sa 48 fps na 24 fps.

Više bioskopa u Japanu prijavilo je tehničke probleme

Uprkos tome što je bio jedan od najvećih izdanja svih vremena u Japanu, Avatar: The Way of the Water nije uspeo da osvoji prvo mesto prošlog vikenda pošto ga je nadmašio animirani košarkaški film pod nazivom The First Slam Dunk. Međutim, više bioskopa u Japanu prijavilo je tehničke probleme. Prema izveštajima Bloomberg-a, jedan bioskop u centralnom Japanu bio primoran da smanji broj fps-a sa 48 na 24.

Neke projekcije su otkazane i novac je vraćen gledaocima. Neki od lanaca bioskopa za koje su ljudi naveli probleme, uključuju United Cinemas Co., Toho Col, i Tokyu Corp. Još uvek niko od tih bioskopa nije želeo da komentariše problem.

Malo bioskopa podržava reprodukciju sa velikom brzinom kadrova (HFR) od 48 slika u sekundi. Za takvu reprodukciju su potrebni najnoviji projektori ili nadogradnja na postojeće projektore. Bioskopi su bi bili svesni koje formate mogu da reprodukuju i planirali su u skladu sa tim. Međutim, HFR je korišćen slabo tako da je razumljivo zašto su se pojavile greške.

Avatar: The Way of the Water dostupan je u više formata. To su formati od: 2D 48 fps, 3D 48 fps i običan 24 fps. Verzija od 48 fps, koristi samo HFR tehnologiju za akcione sekvence, dok se za dijalog i sporije scene koristi 24 fps.

Drugi značajni filmovi koji su koristili HFR bili su filmovi Gemini Man i trilogija Hobbit. Prema Engadget-u, kada je Hobbit izašao 2012. godine, visoke brzine kadrova najbolje funkcionišu sa 3D formatom jer pomažu u uklanjanju potencijalnog naprezanja očiju, pa čak i mučnine.

