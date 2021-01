Nastavlja se nestašica NVIDIA i AMD grafičkih kartica 

To je muka za mnoge igrače – čak i ako možete da nabavite novu grafičku karticu, one su trenutno preskupe, upravo zbog toga što je do njih teško doći.

Nestašice NVIDIA i AMD grafičkih kartica trajaće tokom prve polovine 2021.

I AMD i NVIDIA imaju velike poteškoće u zadovoljavanju velike potražnje za njihovim proizvodima, a obe kompanije navode da će ta nestašica trajati i tokom prve polovine 2021. godine. Obavljena su dva intervjua sa ključnim ličnostima iz svake kompanije. Tržišni analitičar Harlan Sur razgovarao je sa finansijskom direktorkom NVIDIA-e Colette Kress. Prema njenim rečima, nestašicu u osnovi uzrokuje uporno velika potražnja. Kompanija očekuje da će ponuda biti nedovoljna tokom prvog kvartala fiskalne godine, koji se završava krajem aprila, što znači da će i dalje biti prilično teško kupiti novi Ampere GPU.

U Radeon timu, Ian Cutress iz AnandTech-a razgovarao je sa izvršnom direktorkom AMD-a Lisom Su, koja je takođe naglasila da su problemi sa zalihama uglavnom uzrokovani velikom potražnjom. Međutim, ona najavljuje da će nedostatak snabdevanja komponentama trajati do kraja juna. Proizvodnja neće moći ponovo da zadovolji potražnju do druge polovine 2021.

NVIDIA i AMD pokušavaju sve kako bi dobili što više kartica završilo u rukama potrošača. NVIDIA bi mogla da objavi određene mining cards bez display portova. AMD bi na svojoj web lokaciji ponudio referentni dizajn na duži vremenski period, uz direktnu prodaju potrošačima, što bi omogućilo prodaju kartice za iznos bliži predloženoj maloprodajnoj ceni. Kompanija preporučuje da to učine i njeni partneri.

Izvor: Guru3d

