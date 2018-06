Naučna fantastika kao krivac za ignorisanje AI opasnosti

Kompanije koje se bave razvijanjem AI tehnologije trude se da u prvi plan istaknu prednosti koje donosi veštačka inteligencija, te da zamagle potencijalne opasnosti.

Ipak, stručnjaci sve češće govore o potencijalnim mestima na kojima bi pomenute opasnosti mogle da se pojave, a koja se razlikuju od onoga što smo naučili iz naučno-fantastičnih filmova. Naime, filmovi poput Her i Ex Machina opisuju svet budućnosti u okviru kojeg je antropomorfna veštačka inteligencija naučila kako da manipuliše ljudskim emocijama, te čak počini nasilje nad bespomoćnim ljudskim bićem. Naravno, da bi to uopšte moglo da se dogodi potrebna su još brojna tehnološka otkrića, a u međuvremenu AI, te mašinsko učenje već čine određenu štetu.

Tako se predviđa da bi u narednih pet godina, ako kompanije nastave da ove tehnologije razvijaju istim tempom, čovečanstvo bilo ugroženo zbog toga što ne bi bilo u stanju da razume šta se čini sa podacima koje generiše, te na koje načine se AI igra ljudskim životima i informacijama. AI predviđanja o tome koji bi članak neki korisnik želeo da pročita već doprinosi širenju dezinformacija na platformama kao što je Facebook, pa budući da je aktivnost ovih algoritama nevidljiva, to tehnologiju čini opasnijom od fiktivnih junaka iz pomenutih filmova.

Svaki put kada je neko kreativno ljudsko biće odlučilo da se poigra AI tehnologijom, te je učini strašnom, zapravo joj je davalo ljudski oblik i osobine, te joj prepisivalo ono što je pre svega ukorenjeno u ljudskim emocijama. Tako se prava opasnost ne krije u nekom čovekolikom kiborgu koji misli zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, već u algoritmima koji funkcionišu ispod površine, a koji bi bili zaduženi za stvaranje dimne zavese, te zbunjivanja čovečanstva koje ionako već ne zna u kojem se smeru kreće.

