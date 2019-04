Naučnici štampaju prvo 3D srce koristeći pacijentove ćelije

Istraživači sa Univerziteta u Tel Avivu uspeli su da uspešno odštampaju prvo 3D srce uz pomoć ćelija i bioloških materijala pacijenta. Naučnici koji su došli do ove medicinske inovacije, koja je objavljena juče u Advanced Science-u, uspeli su da stvore celo srce, zajedno sa ćelijama, krvnim sudovima, komorama i pretkomorama, što predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prethodne pokušaje da se štampaju samo jednostavna tkiva bez krvnih sudova.

Proces stvaranja srca je počeo biopsijom masnog tkiva uzetog od pacijenata. Ćelijski materijal iz tkiva je korišćen kao „mastilo“ za štampanje. To je omogućilo istraživačima da naprave složene modele tkiva, uključujući srčane „zakrpe“ i na kraju čitavo srce. Treba napomenuti da srce nije veliko, veličine je zečjeg srca, ali tehnologija koja je to omogućila mogla bi na kraju da dovede do proizvodnje organa koji je veličine čovekovog. Trenutno, srca mogu samo da se kontrakuju, ali istraživači planiraju kultivisanje 3D štampanih srca i uče ih kako da rade kao prava. Kada se taj proces završi, pokušaće da presade u životinjske modele.

Istraživači su godinama radili na 3D štampanim tkivima, sa mogućim ciljem stvaranja funkcionalnih organa za transplantaciju. Naučnici koji su učestvovali u projektu na Univerzitetu u Tel Avivu imaju teoriju da u roku od 10 godina štampači organa mogu da postanu dostupni u bolnicama.

Izvor: Engadget

