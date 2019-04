Game of Thrones inicirao milione novih preuzimanja HBO mobilne aplikacije

Premijera finalne sezone serije „Game of Thrones“ obezbedila je kompaniji HBO neverovatan broj novih pretplatnika. Aplikacija HBO NOW je prethodnog vikenda dobila više od 300.000 novih pretplatnika samo u SAD-u, objavio je Sensor Tower, analitička kuća koja prati mobilne aplikacije.

Ovo je najveći broj download-a u kratkom vremenskom periodu koja je pomenuta aplikacija ostvarila u SAD-u u poslednje tri godine, potisnuvši na drugo mesto 24. april 2016. godine (premijera šeste sezone „Game of Thrones“), kada je bilo 160.000 preuzimanja aplikacije u samo jednom danu. U ovom trenutku, HBO NOW drži prvo mesto po broju preuzimanja na Apple App Store-u. U trenutku pisanja ovog teksta još nisu stigli podaci za ponedeljak (15. april), ali iz Sensor Tower-a očekuju da će zajedno sa tim datumom ukupan broj preuzimanja aplikacije u periodu od tri dana preći pola miliona. Pri tome, bitno je naglasiti da se radi o novim preuzimanjima aplikacije, od strane ljudi koji je nikad pre toga nisu koristili.

HBO aplikacija za kablovske i satelitske korisnike, HBO Go, takođe je imala ogroman broj preuzimanja. Tokom prethodnog vikenda instalirano je više od 400.000 instanci ove aplikacije, što je za 50.000 više preuzimanja nego u vreme premijere sedme sezone serije.

Na globalnom nivou, ove dve aplikacije, HBO Go i HBO NOW, dostigle su više od milion novih instalacija u protekla tri dana (petak, subota i nedelja), naglašava Sensor Tower.

Inače, HBO je objavio da je premijeru osme sezone gledalo rekordnih 17.4 miliona gledalaca kroz sve platforme, uključujući TV, HBO Go, i HBO NOW, što je za milion gledalaca više od premijere i za pola miliona više gledalaca od finala prethodne sezone serije Game of Thrones.

