NEC MultiSync monitori ME, MA i M serije

Zamena papira kao medijuma za prenos informacija ekranima neizbežan je proces, koji možemo primetiti na svakom koraku. Plakati, posteri i bilbordi zamenjuju se velikim ekranima koji obavljaju istu primarnu funkciju, ali uz mnogo više dodatnih mogućnosti. Prednosti su očigledne, jer korisnik ima mogućnost da bira sadržaj koji će se na ekranu prikazivati.

Prilagodljivi i impozantni

NEC ME, MA i M serije monitora kreirane su za ovu primenu i predstavljaju mejnstrim ponudu ovog proizvođača. Iako je finalna primena ista, ove serije imaju određene specifičnosti. Krenimo od detalja koji važe za ukupno 11 modela. Svi oni imaju izuzetno robusnu metalnu konstrukciju koja je mnogo jača od rešenja na klasičnim televizorima. To je i neophodno, s obzirom na to da se ovi uređaji mogu koristiti na raznim mestima koja su mnogo više izložena spoljnim uticajima. Po želji, na raspolaganju su dodatne maske u raznim bojama, ukoliko želite da monitor estetski prilagodite nekom prostoru. Tu je opcija zaštitnog stakla preko ekrana, ukoliko monitor treba da stoji na nekoj rizičnoj lokaciji.

Na zadnjoj strani se nalaze VESA montažne tačke za instalaciju, kao i navigacioni joystick i razni portovi koji su deo RPi CM4 modula. Ovaj modul predstavlja mali računar baziran na Cortex A72 64-bitnom procesoru na 1,5 GHz sa 4 GB RAM memorije i 32 GB eMMC memorije za podatke. Glavni zadatak ovog računara je pokretanje neophodnog softvera, koji uključuje i podršku za sve aktuelne video-formate fajlova koji se mogu pokretati direktno sa USB diska. Naravno, to je i osnovni korisnički interfejs koji služi za navigaciju i podešavanje uređaja, ali i za instalaciju raznog dodatnog softvera.

Jedna od glavnih prednosti ovog „modul sistema” jeste da za bilo koji model iz ME, MA ili M serije možete izabrati drugačiji računarski modul i na taj način performanse prilagoditi zahtevima. Pored toga, postojeći modul je lako zameniti moćnijim, ukoliko se u nekom momentu ukaže takva potreba. Tako su na raspolaganju verzije od pomenute bazične, pa sve do modula sa Intel Core-i5 procesorima osme generacije sa 16 GB memorije, operativnim sistemom Windows 10 i brzim SSD-om. Sve ovo omogućava veliku fleksibilnost i autonomnost svih ekrana, zajedno sa opcijom kontrole s jednog mesta preko adekvatne aplikacije i servera.

Pomenute karakteristike važe za svaki model iz tri serije, dok se specifičnosti nalaze u osobinama ekrana. Serije ME i M su dostupne s rasponom dijagonala od 43 do 65 inča, s maksimalnom 4K rezolucijom. Glavna razlika je maksimalno osvetljenje koje ekran može da pruži. Kod ME serije je to 400 nita, dok monitori M serije mogu da pruže osvetljenje od 500 nita. Interesantno je da modeli iz ME dijagonale 43, 55 i 65 inča koriste IPS panel, dok 50“ model koristi VA panel.

Iako je specifikacija za sve ista, treba imati u vidu tehnološke razlike između panela. Kontrast je za obe serije deklarisan kao 8000 : 1, s tim što je opseg prikaza boja nešto drugačiji. Tako ME modeli imaju 8bit+2FRC, dok monitori M serije imaju pravu 10-bitnu paletu boja. Naravno, svi M i MA modeli, bez obzira na dijagonalu ekrana, koriste IPS panele. Kada već pominjemo MA seriju, u pitanju su monitori koji su po svojim karakteristikama maksimalno slični sa M serijom. Osnovna razlike MA serije je više opcija kada su u pitanju audio i video ulazi/izlazi, kao chain mogućnosti povezivanja video-ulaza. U praksi, to omogućava da se preko DisplayPort-a poveze više MA monitora u „lanac”, koji će biti kontrolisan s jednog računara. Tu je i MultiPicture režim koji MA modelima omogućava podelu ekrana na četiri dela i prikaz različitog sadržaja u svakom.

Modeli MA i M serije su sertifikovani za neprestani 24/7 rad, dok se za ME seriju preporučuje 18/7 radni opseg, pa je ovo jedan od bitnih detalja koji treba da utiče na izbor uređaja, pored svih ostalih karakteristika na koje smo već ukazali.

