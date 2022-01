SBB Biznis IT paketi – jedno rešenje za celokupan IT ekosistem

Iako u poslovanju malih i srednjih preduzeća IT ima sve veću ulogu, evidentno je da mnoge firme imaju problema s trenutnim ekosistemom tehnologija. SBB nudi rešenje u obliku Biznis IT paketa.

Skoro svako poslovanje danas, u svim delatnostima, oslanja se u velikoj meri na IT. Prednosti korišćenja novih tehnologija prikazuju se u raznim oblicima – od efikasnijeg obavljanja svakodnevnih procesa do novih prilika za razvoj – ali donose i izazove, naročito za manje kompanije kojima IT nije osnovna delatnost. Kako orkestrirati komunikaciju s velikim brojem pružalaca IT usluga? Kako izaći na kraj s bezbednosnim pretnjama, zastojima i kvarovima opreme? Gde pronaći adekvatne kadrove i podršku za rešavanje problema?

Biznis IT paketi kompanije SBB su kompletno tehnološko rešenje za sva mala i srednja preduzeća. Zasnovana na konkretnim potrebama, Biznis IT ponuda donosi niz prednosti svojim korisnicima i otvara im neograničene mogućnosti za rast – danas i u budućnosti.

Sve što je potrebno jednom MSP-u za siguran i efikasan IT

Za kompanije koje barataju različitim tehnologijama i komunikacionom problematikom, kada sarađuju s raznim partnerima, Biznis IT je idealno rešenje. Ovo rešenje ne samo da pojednostavljuje funkcionisanje IT-ja u firmi kroz jednu tačku kontakta za sve tehnološke potrebe već omogućava i njegovo unapređenje u kontekstu poslovanja. A sve to kroz četiri ključna segmenta:

Hardver

Uz Biznis IT, svi korisnici dobijaju moćan server na korišćenje u sopstvenom prostoru, na kome se nalaze tri virtuelne mašine za autentifikaciju, podatke i bezbedan pristup Internetu, s dovoljno prostora za buduće potrebe.

Licence

Najnovije, proverene tehnologije dostupne su potpuno legalno u okviru svih paketa i uključuju antivirus za sve radne stanice i servere, softver za nadgledanje rada infrastrukture, kao i softver za backup.

Cloud

Biznis IT paketi omogućavaju kompanijama da iskoriste prednosti cloud-a, a uz zadržavanje lokalne kontrole (servera u svom okruženju). Cloud resursi podržavaju neometan rad ključnih poslovnih aplikacija, kao što su ERP ili CRM rešenja. Takođe, na cloud-u se nalaze rezervne kopije podataka i VPN ruter koji služi kao pristupna tačka za bezbedan rad od kuće.

Kompletna podrška

Svi paketi uključuju konsultacije s korisnikom kako bi se definisale potrebe, uslugu podešavanja i puštanja sistema u rad, migraciju podataka i aplikacija na novu platformu, 24×7 održavanje celog ekosistema, kao i tehničku podršku na dnevnom nivou.

Koji Biznis IT paketi su u ponudi?

U zavisnosti od veličine kompanije, odnosno broja zaposlenih – korisnika radnih stanica, Biznis IT rešenja dostupna su u obliku tri paketa.

Prednosti

U nastavku pogledajte kako uz Biznis IT pakete možete da rešite akutne probleme koji se tiču funkcionisanja IT-ja, ali i da obezbedite kapacitete za dalji rast.

Rešenje po sistemu „ključ u ruke”

Nema samostalnih, kapitalnih ulaganja u hardver

Predvidljivi mesečni IT troškovi

Bezbednost pristupa i korisničkih podataka

Stručne IT kompetencije za podršku

Pouzdanija zaštita od ransomware i drugih napada

Bolji performans poslovnih aplikacija (Pantheon, Navision itd.)

Mogućnost implementacije naprednijih softvera u cloud-u

Sistem koji može da podrži budući rast

Autor: Katarina Marković, Biznis IT tim

