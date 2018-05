Nedeljni pregled kriptovaluta 11.5.2018.

Nedelja je obično kontraverzni dan u svetu kriptovaluta. Tokom ovog perioda sedmice, često se javlja cena, koja je naizgled kontradiktorna svemu drugom tokom prethodne sedmice. Tako se ni jučerašnja nedelja nije razlikovala, pošto su se sva tržišta oporavljala nakon nekoliko teških dana. Ovo je pozitivan razvoj za entuzijaste, iako održavanje ovakvog impulsa neće biti lako. Prošle sedmice, došlo je do oštre reakcije pada od 9.500 dolara pivot linije kod cene bitcoin-a u odnosu na američki dolar. Cena je opala i pomerila se ispod nivoa podrške od 9.000 dolara i 8.500 dolara. Pad je bio takav da je valuta trgovala prema nivou od 8.200 dolara. Takođe je prekinula vezu međusobnih trendova rasta na 9.000 dolara. Niska vrednost je bila formiran na 8.226 dolara pre nego što su se pojavili kupci. Kasnije, cena je počela da konsoliduje gubitke iznad 8.200 dolara i nakon toga, juče, je bila stabilna. Bitcoin je testirao 23,6 posto Fibonačijeve linije povlačenja od poslednjeg pada sa 9.479 dolara na 8.226 dolara. Čini se da je ceni teško da se kreće iznad nivoa od 8.500 dolara, što takođe predstavlja i pivot liniju. Iznad nivoa od 8.500 dolara, 50 posto Fibonačijeve linije povlačenja od poslednjeg pada sa 9.479 dolara na 8.226 dolara je 8.850 dolara. Postoji i značajna linija trenda opadanja koja se formira sa otpornošću od 8.900 dolara na 4-satnom grafikonu BTC/USD. Prema tome, verovatno će se cena naći blizu nivoa od 8.500 dolara i 8.900 dolara. Jednom kada pravilno dođe iznad 8.900 dolara i 9.000 dolara, moglo bi biti više dobitaka prema 9.500 dolara. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 7. maja sa 9.662,7 dolara, već u utorak je beležio blagi pad i otvorio vrednošću od 9.401,8 dolara. U sredu je nastavio svoju putanju te je otvorio berzu sa 9.396,1 dolara, kao i u četvrtak kada je bitcoin otvorio vrednošću od 9.122,9 dolara. U petak je rast i otvorio vrednošću od 9.300 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 8.642,7 dolara. Juče je cena bila neznatno ispod 8.900 dolara. S druge strane, nivo od 8.200 dolara je pristojna podrška, nakon čega sledi 8.000 dolara. Ako bitcoin ne bude zadržao 8.000 dolara, mogao bi da pada ispod 7.500 dolara, piše Newsbtc.

Očigledno je da je prošla sedmica imala svoje uspone i padove što se tiče svih kriptovaluta. Sva tržišta su prošle nedelje izgubila značajnu vrednost, ali izgleda da se veliki gubici regenerišu brzo. Za cenu ethereum-a, pad je bio dosta strm, pošto je vrednost sa 800 pala na 644 dolara veoma brzo. Ovo je uglavnom zbog špekulacija u Južnoj Koreji u vezi sa Upbit platformom za razmenu. Međutim, tokom jučerašnjeg dana stvari su se sigurno poboljšale za cenu ethereum-a. Sa dobitkom od 5,25 posto, sada postoji neko privremeno olakšanje. Iako se cena ethereum-a i dalje nije vratila na 700 dolara, čini se da se to moglo desiti u nekom trenutku kasnije u toku jučerašnjeg dana. Nedeljni momentum kriptovaluta je uvek malo čudan, jer se suprotstavlja ono što većina ljudi očekuje u ovom trenutku. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sedmicu sa 798 dolara, a u utorak je išla silaznom putanjom i otvorila je vrednošću od 756,57 dolara. U sredu ethereum je otvorio sa 757,53 dolara, dok je u četvrtak je zabeležio pad i otvorio sa 723,34 dolara. Rast je zabeležen u petak i valuta otvorila berzu sa 754,12 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 698 dolara. Ovaj porast cene ethereum-a je takođe olakšan jakom dobiti u odnosu ETH/BTC. Konkretnije, ethereum je u ovom pogledu dobio 3,68 posto u odnosu na bitcoin. Iako nije nužno spektakularan, i dalje je prilično interesantan trend na koji treba paziti. Sa vrednošću bitcoin-a koja se sada pojavljuje, industrija kriptovaluta u celini može pokazati neke znakove oporavka za ovaj vikend. Još uvek je prerano da kažemo sigurno kako će se stvari odigrati u tom pogledu. Sa 2,288 milijardi dolara u 24-časovnom obimu trgovine, nema deficita ljudi koji žele da kupe i prodaju ether. To je pozitivan znak, koji bi se skoro odmah pojavio kada bi ukupni obim prometa kriptovlauta opao ispod 20 milijardi dolara. Do sada to se nije desilo, ali je očigledno da je opšte raspoloženje u ovom trenutku još prilično opadajuće, piše Merkle.

