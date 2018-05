Nedeljni pregled kriptovaluta 4.5.2018.

Vikendi su obično malo neugodan period za trgovanje kriptovalutama. Ovaj vikend nije ništa drugačiji, jer su sve najvažnije kriptovalute bez ikakvog razloga bile u padu. Čini se da je cena bitcoin-a naišla na otpor kod granici od 10.000 dolara, iako to neće biti poslednji pokušaj da se premaši taj nivo. Prošla nedelja je bila neverovatna za cenu bitcoin-a, iako ona nije završila na visokom nivou. Posle snažnog trenda u kojem se vrednost oporavljala od pada na nešto ispod 9.000 dolara, valuta nije uspela da dođe do granice od 10.000 dolara. Ovo je psihološka barijera za trgovce i špekulente koja se ispostavila kao teška za prevazilaženje. Kao što predpostavljate, cena bitcoin-a nije dostigla onu čuvenu petocifrenu vrednost. U nedelju se činilo da je trend rasta još uvek na snazi, ali se zamah okrenuo protiv vodeće kriptovalute iz nekog nepoznatog razloga. Oštećenje od 400 dolara nije nova u svetu kriptovaluta, ali će bez obzira na sve iznenaditi određeni broj ljudi. Kao takva, cena bitcoin-a je u nedelju izgubila skoro četiri posto vrednosti. U poređenju sa vrednostima iz prvog kvartala 2018. godine, trenutna cena bitcoin-a je na vrlo dobrom mestu. Čini se da će se trend rasta nastaviti u nekom trenutku sledeće nedelje, ali to nije garancija za prevazilaženje 10.000 dolara ovog puta. Obim trgovanja bitcoin-a ostaje prilično visok, što je uvek pozitivno videti. Iako je ukupan volumen kriptovaluta u nedelju opao za nekoliko milijardi, bitcoin i dalje generiše 7,455 milijardi dolara bez ikakvog problema. Kako stvari stoje sada, OKEx je najveća bitcoin platforma za trgovanje. Bitfinex je na drugom mestu, a potom Binance. Za sada treba čekati i videti šta će budućnost doneti za cenu bitcoin-a. Čini se očigledno da trend rasta još uvek nije slomljen i da se očekuje otpor kod granice od 10.000 dolara. Trenutna cena bitcoin-a je blizu te vrednosti kao što je bilo početkom decembra 2017. godine. Svi znaju kako se ta putanja završila, iako se istorija možda ne ponavlja tako brzo, piše Merkle. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 30. aprila sa 9.411,1 dolara, već u utorak je beležio blagi pad i otvorio vrednošću od 9.235,7 dolara. U sredu je nastavio svoju putanju te je otvorio berzu sa 9.057,7 dolara. U četvrtak bitcoin je polako krenuo uzlaznom putanjom još jednom i otvorio vrednošću od 9.151,1 dolara, da bi u petak nastavio rast i otvorio vrednošću od 9.186,1 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 9.662,7 dolara, odakle je već oko 9:20h pao na 9.375 dolara.

Ethereum je bio jedna od najuzbudljivijih propozicija na tržištu u poslednje vreme. Platforma je bila dom brojnih decentralizovanih aplikacija koje se razvijaju i izvršavaju preko blockchain sistema. Osvojila je pažnju developera iz celog sveta, a i privukla je pohvale mnogih vrhunskih investitora. U nedelju, Ethereum je prošao kroz mnoge uspone i padove – prelazeći cenu od 800 dolara u procesu. Cena od 800 dolara bila je orijentir u oporavku Ethereum-a, jer to ukazuje na to da je valuta porasla za preko 50 posto u odnosu na isti period u aprilu. Porast cene Ethereum-a privlači brojne investitore ka njemu. Cena Ethereum-a u ​​nedelju je dosta fluktuirala. Na početku dnevne trgovine ETH je procenjen na 809 dolara. Odatle, cena Ethereum-a je porasla na najvišu dnevnu vrednost od 835 dolara – ali je ubrzo nastupio opadajući trend koji je valutu doveo do vrednosti od 787 dolara sa kojom je zatvorio taj dan. Tokom dana, tržišna kapitalizacija Ethereum-a prelazi sa 80 milijardi na 78 milijardi dolara – gubeći 2 milijarde dolara tokom dana. Ovaj porast cena znači da se Ethereum vratio na nivoe od početka januara – odakle je cena skočila na 1.400 dolara za nedelju dana. Nedeljni pogled na cenu Ethereum-a ukazuje na to da je valuta počela sedmicu sa 689,40 dolara, a u utorak je išla silaznom putanjom i otvorila je vrednošću od 679,45 dolara. U sredu pad se nastavio te je ethereum otvorio sa 667,53 dolara, dok je u četvrtak je zabeležio blagi rast i otvorio sa 678,03 dolara, odakle je već oko 9:30h uspeo da pređe granicu od 700 dolara i iznosio 715,19 dolara. Rast je nastavljen u petak i valuta otvorila berzu sa 716 dolara, odakle je već oko 9:20 skočila na 777 dolara. Ethereum je započeo nedelju sa tržišnim kapitalom od 68 milijardi dolara, ali je zatvorio sedmicu sa 78 milijardi dolara – snažan oporavak za valutu. Ethereum-ov spor uspon će se verovatno nastaviti tokom sledeće nedelje. Očekuje se da će valuta dostići najvišu vrednost od 900 dolara u narednih sedam dana – a cilj do kraja ovog meseca se očekuje da bude 1.150 dolara, piše Cryptocrimson. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 798 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet